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長江口五一起禁航9天 中國福建號航艦擬首度海試

中央社台北30日電
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

綜合媒體報導及網路消息，中國第3艘航空母艦福建號昨天一度駛離上海江南造船廠，加上中國海事局宣布5月1日至9日在長江口外海劃定軍事活動水域等措施，福建號航艦有可能自5月1日起進行首度海試。

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）29日引用社交平台X的照片，直指福建號航艦在數艘拖船協助下，以自身動力駛離江南造船廠。

而在今天，一些中國軍事分析人士及軍事迷也各自透過微信公眾號，以圖文證實福建號昨天短暫駛離江南造船廠，並在不遠處停泊，相關單位並在其駛離船廠時燃放鞭炮慶賀。

今早8時，中國海事局發布公告，指長江口外的東海海面劃定區域，將自5月1日早上7時至9日上午9時「進行軍事活動」，禁止無關船舶駛入。

有中國軍事分析人士表示，航艦首次海試主要測試的是引擎是否運轉正常。先前，遼寧號和山東號航艦首次海試都花費5天，而福建號作為中國第一艘彈射型航艦，要耗時9天首度海試，需要檢驗的項目可能更多一些。

而包括台灣及其他中國軍事分析人士普遍認為，從上述資訊綜合研判，加上福建號已能自行駛離船廠，代表動力系統已經大致測試完畢，進入海試階段已為期不遠。

先前曝光的網路照片顯示，福建號甲板上曾出現4種機型共5架艦載機的模型，且救生筏已安裝完畢。外界一度推斷，福建號會在4月23日中共海軍節進行首度海試，但未成真。

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