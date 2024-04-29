受港警片熏陶 港漂12年的小學助理變新紮師姐

現年35歲的王碩來自遼寧大連書香世家，在港奮鬥12年，終於成功投考警隊。（取材自香港警聲）

現年35歲的王碩出生於大連書香世家，母親和外婆均為老師，但她受港產片中警察的正氣形象薰陶，立志要到香港 成為「新紮師姐」。直至十多年前大學畢業後，王碩隻身赴港發展，為符合留港7年申請成為永久性居民身分的投考警察資格，努力爭取學校續約聘用，其後在輔警朋友指導下，積極提升體能及鍛鍊面試技巧，最終以「港漂」身分成為一名香港警察，12年的努力終於得償所願。

大公、文匯報報導，王碩日前憶述，早在2011年入讀香港理工大學，至翌年獲得碩士學位後，即在一所小學擔任教學助理。為了符合留港7年才可申請永久性居民身分的條件，她多年來分外努力工作，爭取學校續約聘用，以通過成為警察的首道門檻。

她坦言，過去十多年曾面對不少難關，包括要學好廣東話、適應濕熱天氣，以及接受與家鄉截然不同的飲食習慣和居住環境等等，幸好「關關難過關關過」。她特別感謝小學同事和學生的幫助，讓其漸漸掌握廣東話的應用，融入香港文化。

直至2019年，王碩終於正式成為香港永久性居民，但因有深度近視，她決定進行矯視手術，完成後即在2022年首次投考警隊，可惜未能過關。惟她並沒氣餒，更一直鼓勵自己「有心不怕遲」，透過當輔警的朋友指導下，積極提升體能及鍛鍊面試技巧。她於一年後「捲土重來」，成功獲得警隊錄取。

在警察學院畢業後，王碩被派到灣仔警署開展警務生涯。正所謂「民生無小事」，只要是市民求助，她均全心全意盡力處理，貫徹「心繫社會」的警隊精神。她憶述印象最深刻一次是處理一宗網上投資 騙案，來自江蘇的苦主因受騙痛失巨款，在錄口供期間流露出尋死念頭，「我直接用普通話開解她，大家同聲同氣，成功平復她的情緒，在挽救生命的同時，亦問到更多有助破案的線索。」

擁有北方人熱情性格兼樂於助人的王碩，希望將來有機會向刑事偵緝方面發展，又希望以個人經歷，鼓勵包括「港漂」等有心人加入警隊，使香港繼續成為世界上其中一個最安全及穩定的社會。