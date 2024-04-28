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傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

中央社台北28日電
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

今年初曝光的畫面顯示，中國首艘彈射型航空母艦福建號，已拆掉原本遮蓋航艦甲板彈射軌道的工棚，軍事迷紛紛揣測是否即將海試，專家張軍社指出：「快了，為期不遠了」。

據中國央視軍事微博帳號27日報導，張軍社表示，航艦的建造和使用基本上分幾個階段，首先是建造完成後進入艤裝階段，也就是安裝航艦上的武器和通訊等系統。

他說，這一切都結束後，則是展開港口和碼頭的繫泊試驗，測試航艦在靜態之下的動力系統、武器系統和通訊系統否能正常運作，並測試各系統和裝備之間是否相互干擾。

張軍社指出，到了海試階段，則是由海軍官兵接手，並與工廠的專人共同執行海試，也就是在真實的海況，甚至經歷大風雨的高速急動行駛，觀察航艦有沒有任何變化。

由於福建號的電磁彈射軌道被今年1月間新聞報導曝光，軍事迷紛紛揣測這艘航艦即將海試，張軍社也相當肯定表示：「快了，我想也為期不遠了」。

他說，待海試期間發現的問題逐一解決，最後就是交付海軍使用。

由於中國現役航艦遼寧號、山東號的艦載機都是採滑躍試起飛，張軍社指出，即因如此，固定翼的預警機很難上艦，而具備電磁彈射系統的航艦，即可使固定翼的大型預警機上艦，提升航艦的偵查預警戰力。

香港南華早報2023年9月報導，福建號原本採用3個常規的蒸汽動力彈射器，因中國至今沒有核動力航艦。

不過中共領導人習近平於2017年親自拍板決定變更設計，採用可驅動電磁彈射器的新型整合推進系統。

福建號的排水量逾8萬噸，大於遼寧與山東號的約6萬噸，並標榜這是美軍現役航艦福特號（USS Gerald R. Ford, CVN-78）之外，全球第2艘飛行甲板使用電磁彈射系統的航艦。

香港 習近平 中共

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