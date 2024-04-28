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門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

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門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

記者謝守真／即時報導
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

華為與車企賽力斯聯手打造的汽車品牌問界（AITO）近日傳出旗下一輛「M7 Plus」汽車，在山西省運城發生一起追撞起火事故，事故當下不僅安全氣囊未正常打開，車門也無法開起，導致3人卡在車內身亡。

對此，問界28日回應駁斥指，事故車輛安全氣囊正常開啟且電池包特性正常。問界對事故傷亡人員表示哀悼，具體調查結果請以後續交警部門通報為準。

據問界汽車微官方博消息，問界表示，4月26日16時34分左右，一輛問界M7 Plus在山西運城發生嚴重交通事故，對於事故中出現的人員傷亡，深表痛心，對遇難者表示沉痛的哀悼。

問界提到，根據中國國家平台數據接入管理規定，獲悉該車輛發生事故時車速為115km/h，安全氣囊正常打開，動力電池包特性均正常。公司正積極配合當地交警部門進行事故調查，提供一切必要數據還原事故原因，並對家屬提供一切可能的支持。

紅星新聞報導指，死者家屬表示，事發時間是6日下午16時左右，車輛撞上養護車後起火。當時，車上為其丈夫、弟弟和兒子。然而，事發兩個小時後家屬才得到消息，問界客服還打電話來詢問「售後體驗」，而不是介入救援。

該名死者家屬稱，事發這輛M7購入時間僅三個月，購入價格約人民幣25萬元（約3萬4500美元），確認有AEB功能（主動煞停系統），這在之前使用中覺得是比較好的一點，不知這次為何未觸發。同時，她質疑，「為什麼AEB和GAEB（障礙物主動煞停系統）沒有自動緊急煞車？為什麼保護那麼好，電池還是起火了？安全氣囊為何沒做到保護？」

另，從微博流傳的備份影片可以看到，該事故起火的問界車輛旁有名身著黑色上衣的路過駕駛奮力砸窗，不少中國網友認為，這顯然是車門在事故後無法打開，導致救人時不得不砸破車窗。還有網友說，「這都沒經過多久的實際運作測試，還是看看再說吧」，「只要華為敢吹，消費者真敢信」。

但有消息稱，上述事發車型為問界M7 Plus後輪驅動版，不支援華為高階智駕，不支援障礙物主動煞停系統和高速智駕領航輔助。

近日，中國山西一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自問...
近日，中國山西一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自問界（AITO）官網）

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