中國公安部長會布林肯 要求儘快解決滋擾中國留學生

美國國務卿布林肯（左）26日在北京與中國公安部長王小洪會見。（圖／取自X@Secretary Antony Blinken）

美國國務卿布林肯 26日完成對中國的訪問，這一天與諸多中共 高層見面，除了中共外事辦主任王毅、中國國家主席習近平外，還包含中國國務委員兼公安部長王小洪，王小洪要求布林肯「儘快解決無端盤查滋擾遣返中國赴美留學生」。

王小洪與布林肯會面的消息，是由美國國務院較早發布，不過中國公安部官網26日晚間9點也釋出相關消息，特別是提及了美方發布消息之外的內容。

據陸方消息，王小洪向布林肯指出，「雙方要以習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則為根本遵循，落實中美兩國元首達成的共識，深入務實推動兩國禁毒和執法領域合作」。

他並提到，「美方應採取實際舉措，儘快解決無端盤查滋擾遣返中國赴美留學生、抹黑污蔑中方正常國際執法合作、為中美人文交流設置障礙等問題，為中美關係注入正能量」。消息還指，雙方同意就相關領域加強溝通。

而美國國務院消息，則揭露雙方的開場白，但未提到王小洪對美方滋擾中國留學生 的表態，僅指出王小洪提及「兩國執法合作應建立在相互尊重、管控分歧、互利合作的基礎上，推動禁毒和執法合作。我們在解決彼此關切方面也取得了積極進展」。

美方消息也表示布林肯聚焦在禁毒，指出舊金山拜習會確定的合作領域之一是禁毒，「我們讚賞自那時以來為建立這種合作所做的工作。要產生持續的影響還需要做更多的工作」。布林肯還在與王小洪會見時，透露他稍早與中共外事辦主任兼外長王毅共會談了5個半小時。

布林肯並在社群媒體「X」公布與王小洪會見照片，指出雙方討論了禁毒合作的承諾，以阻止易製毒化學品流入美國，「我們重申了保持開放溝通管道的承諾」。