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因薩德衝突遭勒令停工 韓樂天集團出售「瀋陽迪士尼」

記者陳湘瑾／即時報導
南韓樂天集團在中國瀋陽規畫的「樂天世界」模擬圖。（圖／樂天百貨官網）
南韓樂天集團在中國瀋陽規畫的「樂天世界」模擬圖。（圖／樂天百貨官網）

據韓聯社報導，韓國樂天集團（Lotte）決定將2017年於瀋陽停建的「樂天世界」出售給當地中國企業，該項目當年受「薩德反導彈系統事件」牽連，而被中國政府勒令停工。

樂天集團從2008年開始於瀋陽進行樂天世界的投資建設，為韓國企業當時在瀋陽最大的投資，預估帶動近萬人就業機會。投資項目包括興建百貨商店、公寓和飯店等，其中該項目的室內主題公園又被稱為「瀋陽迪士尼」。上述計畫原預定在2019年竣工

該計畫在2016年面臨阻礙，韓國在當年受美國協助，於首爾南部部署薩德反飛彈系統（Terminal High Altitude Area Defense，終端高空防禦飛彈）。

BBC報導指出，該系統是為了保護南韓免遭北韓核武器及導彈的威脅，但中國政府認為薩德系統會對其國土安全造成影響。為此中方採取諸多報復措施，包括對韓旅遊封鎖和禁止南韓藝人赴陸演出，樂天世界則是在該年12月被勒令停業。

根據華爾街日報報導，時任樂天集團會長辛東彬2016年罕見接受訪問表示，「中國對薩德問題的反應出乎意料，樂天希望繼續在中國開展業務。」並強調自己熱愛中國。

薩德反導彈系統事件發酵後，樂天集團2018年出售其在中國的所有超市連鎖店「樂天瑪特」，2019年3月撤銷在中國的食品製造業務，並在2020年4月關閉樂天百貨瀋陽店。

中國曾在2019年4月批准樂天世界重啟施工，但該集團決定推遲重啟項目，後因新冠疫情影響決定出售。

韓聯社報導指出，樂天集團已與瀋陽皇姑誠信發展置業有限公司簽署股份買賣協議，正式推進樂天世界項目出售相關流程。樂天集團同時正在推進出售在中國的最後一家百貨公司。

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