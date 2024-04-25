匈牙利將接歐盟輪值主席 王毅見匈外長：希推動理性看待中國

中國外交部長王毅昨25日在北京同匈牙利外交部長西雅爾多舉行會談。 (中國外交部網站)

據中國外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅 昨25日在北京同匈牙利外交部長西雅爾多舉行會談。王毅表示，中方讚賞匈牙利在變亂交織的國際情勢下堅持做歐洲的和平力量、穩定因素，並讚賞匈方排除干擾和壓力堅定深化對華合作。今年下半年，匈牙利將接任歐盟 輪值主席國，希望匈方推動歐盟理性、友善看待中國發展，推動中歐關係持續穩定健康發展。

西雅爾多則表示，匈牙利反對「脫鉤斷鏈」，始終認為視中國為威脅只會錯失機遇，把中國當夥伴才是正確選擇。匈牙利歡迎中國進一步加大對匈投資

王毅說，匈牙利是世界上具有獨特影響力、堅持獨立自主的歐洲國家，長期堅定奉行對華友好政策。中匈關係建立在相互尊重、互利共贏基礎上，發展勢頭良好，各領域交流合作活躍，尤其是兩國領導人的戰略引領為雙邊關係發展提供了重要有力保障。

他說，中國對兩國關係發展和務實合作前景充滿信心。今年是中匈建交75週年，兩國關係面臨新的重要契機。中方願同匈方保持密切溝通，落實兩國領導人的重要共識，趙續中匈傳統友好，深化兩國政治互信，推進共建「一帶一路 」合作，推動雙邊關係邁向更高水準。

王毅表示，中方讚賞匈牙利在變亂交織的國際情勢下堅持做歐洲的和平力量、穩定因素，並讚賞匈方排除干擾和壓力堅定深化對華合作。中匈各領域互惠互利合作取得豐碩成果，不僅造福兩國人民，也有力證明中國對歐洲是機會而非挑戰、是夥伴而非對手。

他說，今年下半年，匈牙利將接任歐盟輪值主席國，希望匈方推動歐盟理性、友善看待中國發展，奉行更為積極、務實的對華政策，加強中歐戰略溝通，為互利合作營造更多正面預期，推動中歐關係持續穩定健康發展。

西雅爾多表示，中國是具有全球影響力的大國，匈方歡迎中方為維護世界和平穩定發揮更大作用。在當前動盪的國際情勢下，匈中、歐中關係維持強勁有力發展尤為重要。

他表示，建交75年來，匈中牢固互信、友好合作轉化為實實在在的成果，為匈民帶來巨大福祉。匈牙利反對「脫鉤斷鏈」，始終認為視中國為威脅只會錯失機遇，把中國當夥伴才是正確選擇。匈牙利歡迎中國進一步加大對匈投資，願在共建「一帶一路」框架下推進重點項目建設，不斷深化匈中各領域互利合作，推動兩國關係再上新台階，促進歐中關係穩定健康發展。

雙方也針對烏克蘭危機等共同關心的問題深入交換了意見。