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中國神舟18號載人飛船發射成功

中央社台北25日電
搭載中國神舟18號載人飛船的長征二號F遙18運載火箭，25日晚上8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空。（中新社）
搭載中國神舟18號載人飛船的長征二號F遙18運載火箭，25日晚上8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空。（中新社）

搭載中國神舟18號載人飛船的長征二號F遙18運載火箭，今晚8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空，約10分鐘後，成功將載有3名太空人的神舟18號載人飛船送入預定軌道。

據央視新聞，中國載人航太工程辦公室晚間近10時作以上宣布，並指3名太空人狀態良好，中國2024年度首次載人發射任務取得圓滿成功。

神舟18號將連結中國太空站，替換在站已近半年的神舟17號3名太空人。

報導稱，目前，空間站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟18號載人飛船交會對接和太空人進駐條件。

據報導，此次任務是中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的第3次載人飛行任務，是工程立案實施以來的第32次發射任務，也是長征系列運載火箭的第518次飛行。

據中國新聞網，中國載人航太工程新聞發言人林西強昨天在神舟18號載人飛行任務新聞發布會表示，神舟18號乘組在軌期間將展開90餘項試驗，實施6次載荷貨物氣閘艙出艙任務和2到3次出艙活動。

他表示，神舟18號乘組將實施中國首次在軌水生生態研究專案，以斑馬魚和金魚藻為研究物件，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現中國在太空培養脊椎動物的突破。此外，還將實施國際上首次植物莖尖幹細胞功能在軌研究，揭示植物進化對重力的適應機制，為後續定向設計適應太空環境的空間作物提供理論支撐。

林西強說，按計畫，神舟18號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於太空站天和核心艙徑向端口，形成3船3艙組合體。在軌駐留期間，神舟18號太空人乘組將迎來天舟8號貨運飛船的補給和神舟19號載人飛船的來訪，計畫於今年10月下旬返回東風著陸場。

據報導，神舟17號組員與神舟18號組員完成在軌輪換後，計畫於4月30日返回東風著陸場。

太空人 航太 天和核心艙

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