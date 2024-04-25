評／布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

國務卿布林肯抵達北京。(新華社)

距離中華民國準總統賴清德 五二○就職不到一個月時間，國務卿布林肯 人還沒踏進北京，美方已多次喊話預告，布林肯將呼籲中共當局在賴就職之際保持克制；同時賴清德也向對岸喊出「由兩岸執政黨負責任地展開良性對話」，美中台三邊關係連動牽制，可見一斑。

只不過，對北京來說，做什麼比說什麼更重要，而就當前兩岸局勢發展，其實推動台海融冰的「球」已在台北手上。

布林肯此次訪中的重中之重將從26日進入北京開始，預計將與中國外長王毅會談，也可能再度與中國國家主席習近平會面，港媒更指出，布林肯可能為拜登 總統訪問中國鋪路，畢竟拜登在2020年當選後，迄今尚未訪問北京，這對全球前兩大經濟體互動來說，並不尋常。

從各界釋出的訊息看，布林肯與中方高層將主要在幾方面過招，包括俄烏戰爭、南海爭端、中東局勢、台灣問題和經貿紛爭等，以及包含新疆、香港在內的人權議題，這每一項都是美中互動中的「硬骨頭」，不可能透過幾次高層溝通而達到重大共識，相信布林肯也心知肚明。

對北京來說，更重視的是美國做了什麼，而不是說了什麼，例如就台灣問題，北京多次要求美方將拜登「不支持台獨」的承諾落到實處，而非說一套、做一套，儘管美方多次重申所謂「四不一無意」，但北京轉頭又看到美國國會通過包含對台灣的援助法案，以及美台推進軍事合作等等，所以才要一次次在美中高層會談中強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

至於俄烏戰爭、南海爭端、中東局勢等，美中雙方立場分歧也很大，北京批評美國抹黑中俄的正常經貿關係，插手南海爭端，為菲律賓撐腰。

在中東，北京也更偏向伊朗。至於新疆和香港等人權議題，北京一句「不得干涉中國內政」，幾乎就沒什麼可談了。

在經貿議題上，包括產能過剩、高科技產品禁令和針對個別企業的制裁等，預料也將是針鋒相對，互不相讓。

但也要看到，布林肯此行是「應王毅邀請」，顯示在賴清德就職前夕、美國總統大選接近之際，中美雙方都有意坐下來談，希望進一步管控分歧，確保不會升高為衝突，若能達到此目的，布林肯就不算白跑一趟。

美國除了透過布林肯呼籲中共當局在賴清德就職之際保持克制，日前也派了美國在台協會主席羅森柏格到台灣，當面向賴清德表達，希望持續努力維持區域和兩岸現狀。美國在五二○之前，同時向兩岸當局喊話，顯示絕不希望當前台海再生波瀾，用意不言自明。

即將上任的賴政府，近期在兩岸人事和兩岸關係談話上，似乎都有意釋出緩和訊號，包括由學者出身、形象溫和的海基會副董事長邱垂正出任陸委會主委，以及被視為兩岸交流派的鄭文燦出掌海基會；同時賴清德在民進黨中執會上談到，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自立場，重視珍惜彼此的善意，「由兩岸執政黨負責任地展開良性對話」。賴清德以「兩岸執政黨」的說法，而非「台灣、中國」對立的表述，也被部分人士解讀為善意。

從兩岸人事看，邱垂正和鄭文燦的確被認為是偏向鴿派，或許也是向北京釋出訊號，然而，鑒於兩岸政策直屬於總統職權，海陸兩會主要角色在於執行總統決策和政策說明及宣導，說白一點，兩岸政策路線仍取決於賴清德，並非邱垂正和鄭文燦等海陸首長，過去是如此，將來也不會改變。

對北京來說，賴清德五二○演說雖然重要，但在民共毫無互信和政治基礎下，中國更要觀察賴政府在涉及兩岸議題上的作為，是否持續往「去中國化」或所謂「曲線台獨」前進，若此方向未能改弦易轍，相信北京對台施壓短期內不會有所改變，但這不會影響中國推動對台民間、文化、經貿和青年交流。

其實從近期包括馬習二會後的兩岸關係發展，台海僵局融冰的「球」無疑已經傳到了台北手上。從政治層面，習近平將兩岸關係性質放寬到「同屬一個國家、一個民族」，賴清德能否從「中華民國憲政體制」基礎上，找到與北京的若干交集，是至少未來四年兩岸關係走向的關鍵。

至於民間交流的恢復，則從習近平到國台辦密集釋放的訊息中，已有清楚的指向，賴政府要不要僵持於「面子」問題，堅持對方先開放而錯失緩和兩岸關係的契機，還是要順勢打好這顆已然傳送到手的球，為兩岸開啟新局，不僅關乎千萬業者的生計，也關係到全台灣人民的安危。