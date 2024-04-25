布林肯赴上海紐約大學交流 盼增加美國留學生數量

國務卿布林肯赴上海紐約大學與美中兩國學生交流。(截取自布林肯X)

國務卿布林肯 上午赴上海紐約大學 與美中兩國學生交流時表示，美方尋求與中國進行負責任的交流，以便讓更多美國人能夠在中國學習，在兩國人民之間建立聯繫。

布林肯（Antony Blinken）25日在X平台發文，作以上表示。因為兩國關係緊張以及3年疫情封控，美國赴中國留學人數大減至去年只剩700人。

據上觀新聞，布林肯在上海紐約大學與25名美國、中國學生座談，就美中關係、人文交流等話題與學生交流。

布林肯表示，美中關係是世界上最重要、最複雜的關係之一。讓美國學生到中國學習、中國學生到美國學習，讓他們瞭解彼此的國家，瞭解彼此，是確保兩國從一開始就能相互理解的最好方式，可以有效避免發生溝通不暢和誤解。

他說，中國為美國留學生創造了良好的環境，美國同樣也會歡迎中國留學生 的到來。

對此，美國駐中國大使館官方微博今天發文強調，留學生正在加強中美兩國之間的文化聯繫。加強中美兩國人民之間的聯繫是總統拜登（Joe Biden）總統和中國國家主席習近平在去年11月舊金山峰會上擬定的共同優先事項之一。

上海紐約大學由紐約大學和華東師範大學於2012年共同創辦，招收來自70個國家的學生，其中近500名學生來自美國。

美聯社13日報導，美國年輕人留學中國的意願已經大為降低，目前在中國留學的美國學生只有700人左右；而在10年前最高峰的時候，美國曾經有2萬5000人留學中國。

報導指出，儘管中國年輕人留學美國的意願也大不如前，不過目前在美國留學的中國學生人數仍維持在近30萬人。

報導引述美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示，去年在中國留學的美國學生只有700人，就中國對美國的重要性而言，人數實在太少了。

「我們需要年輕的美國人去學普通話。我們需要年輕的美國人去體驗中國的生活。」伯恩斯說。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點