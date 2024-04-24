歐盟突襲搜查在歐中企 中國駐歐盟使團嚴正關切

歐盟突襲搜查在歐中國安全設備公司，中國駐歐盟使團嚴正關切。（美聯社）

歐洲聯盟委員會（European Commission）4月23日突襲搜查一家中國安全設備公司位於荷蘭和波蘭的辦公室，調查其設備產品是否以國家補貼方式進入歐盟 市場。中國駐歐盟使團25日發表聲明，表示嚴正關切和強烈反對。

據歐洲媒體《Euronews》，該公司是一間生產機場和海港安全裝置的中國製造商，歐盟中國商會（CCCEU）指出，執法機構沒收公司的電子裝置和員工手機，仔細搜查辦公室檔案，並要求獲取相關資料。

中國駐歐盟使團聲明指出，歐方稱突擊檢查的原因是該企業涉嫌違反《外國補貼條例》（Foreign Subsidies Regulatio）規定，接受可能扭曲內部市場的外國補貼，「如果歐方懷疑存在補貼情況，完全可以通過企業或相關政府部門進行溝通交流加以核實並解決。」

文章稱，自歐方近期發起對中國電動汽車反補貼調查以來，雙方已在政府和企業多個層面開展了充分交流，「歐方這一突擊行動干擾正常的市場公平競爭秩序，是對雙方經貿合作氛圍的明顯破壞，凸顯歐盟營商環境的進一步惡化，並向所有在歐經營的外國企業傳遞出極其負面的信號。」

聲明最後總結，「打壓別人只會削弱自身競爭力。中方敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，停止以各種藉口無端打壓和限制中國企業的行為。」