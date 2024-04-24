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抓住TikTok網購商機 中國民眾學習向海外買家賣貨

中央社廣州24日綜合外電報導
越來越多中國民眾學習如何通過TikTok向海外用戶賣貨。圖為一名印尼賣家在做直播。(美聯社)
越來越多中國民眾學習如何通過TikTok向海外用戶賣貨。圖為一名印尼賣家在做直播。(美聯社)

中國1間電子商務學校的學生穿著希賈布頭巾（Hijab）、穆斯林長袍等服飾，對著智慧型手機的鏡頭演練。他們正學習如何利用熱門短影音平台TikTok向海外用戶銷售這些服裝。

法新社報導，這是透過TikTok向海外銷售產品、為期2周課程的最後1天，儘管「抖音」的海外版TikTok在中國遭到屏蔽，但有越來越多中國商家正轉向TikTok平台賣貨。

中國賣家如要在TikTok取得成功，需要可繞過網路限制的工具及外語能力，這些挑戰促使相關課程和諮詢服務蓬勃發展。

位於廣東省省會廣州市的這所學校，1名講師將中東風格服裝高舉到手機鏡頭前，向英國的穆斯林買家滔滔不絕地講解衣服的價格和尺寸等訊息。

她生動地用英語說：「這是用薄綢做的，料子真透氣啊！」

這間學校的另名27歲王姓講師告訴法新社：「我們會教大家哪些產品賣得更好，哪些市場更適合他們目前的階段。」

具備數十年製造出口產品的經驗後，中國企業正逐步排除中間商，並以更低的價格直接向海外消費者推銷產品。

中國快時尚線上零售商希音（Shein）透過這項策略有效地吃下西方的低價市場，而TikTok就是希音銷售網路的關鍵要素。

創新型電商平台TikTok Shop去年底於美國推出，這項電子商務功能先前已涵蓋英國和東南亞等地。

TikTok 東南亞 智慧型手機

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