廣東雨下瘋了...深圳黑雲壓城、1秒入夜 長江中下游恐大洪水

廣東清遠民眾22日在水中划船。(路透)

中國華南地區連日遭遇「百年一遇」持續強降雨天氣，多個城市遭受洪災 ，廣東尤為重災區，連廣東氣象服務中心也直言「廣東的雨下瘋了」。深圳市23日發布暴雨 紅色預警，全市進入緊急防禦狀態。同時，有網友拍下深圳暴雨黑雲壓城「一秒入夜」畫面，驚呼像末日降臨。此外，官方預測，廣東洪災後，長江中下游恐發生較大洪水 。

美國之音報導，深圳市氣象台23日上午11時發布最高級別的暴雨紅色預警信號時，市內羅湖區、南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區和龍崗區已經持續降雨三個小時，累計雨量已達暴雨至大暴雨。由於預計強降雨也將持續二至三小時，深圳市氣象台將上述區域升級為暴雨紅色預警，這樣全市即進入暴雨緊急防禦狀態。

由於雷雨天氣影響，深圳機場航班起降也受到限制，出港航班出現了不同程度的延誤，機場也啟動了航班延誤黃色預警。

路透報導，自18日以來，廣東一直遭受超強、持續及廣泛的降雨，伴隨強大的風暴，令該地區每年5、6月份的洪災季節提早到來。

廣東省清遠市損失慘重。當地居民描述強降雨造成河水外溢，洪水暴漲至許多房屋的二樓，尤其是大片農田被淹沒，水稻、馬鈴薯等農作物被洪水毀掉。

香港01報導，有大學生23日上午於深圳大學位置拍下「變天」烏雲蓋頂一片漆黑畫面，上載到小紅書直指「我承認我被嚇到了，黑雲壓城…轉刻之後天地間白茫茫一片…就是這麼恐怖」，又感嘆「就這深圳還不停課」。

貼文引來網友直呼，「好恐怖，白晝如夜」、「好像末日提早降臨」。也有網友表示，下午已經停課，「讓家長中午去接，然後家長一片罵聲」。

新京報報導，中國天氣網氣象分析師王偉躍指出，25日起，江南、華南及貴州等地將再出現中到大雨，局部地區有暴雨或大暴雨等強烈對流天氣。其中25日將是此輪降雨最強時段，廣東中北部局地或遭遇大雨。

央視新聞報導，廣東、貴州兩省分別發生嚴重洪災及冰雹災害後，長江防汛抗旱總指揮部23日表示，預測今年汛期長江流域旱澇並存，且澇重於旱，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水系的北部，可能發生較大洪水。