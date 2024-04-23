金門議會兩政團呼籲 向中國爭取恢復中客金馬自由行

金門縣議會跨黨派問政聯盟政團暨無黨籍聯盟政團今邀集相關單位研商提升金門經濟產業發展及中客觀光旅遊進度說明，會議由兩聯盟政團召集人陳泱瑚（左）、洪鴻斌共同主持。（金門縣議會提供）

中華民國 金門縣議會跨黨派問政聯盟政團暨無黨籍聯盟政團今邀集相關單位，研商提升金門經濟產業發展及中客觀光 旅遊進度說明，會議召集人陳泱瑚強調，縣府應向中方高層反映，在兩岸共融生活圈框架下，盡快恢復中客在金馬自由往來，復甦地方觀光經濟產業，而議會也會跟中方爭取，中客能盡快到金門，讓鄉親看到兩岸利多的政策。

這項會議今天由兩聯盟政團召集人陳泱瑚、洪鴻斌共同主持，議員石永城、張雲量、陳錦偉、副縣長李文良及相關單位出席，會議主軸有4大議題，包括「自用小船停泊收費標準」、「提升觀光產業發展及中客至金門觀光旅遊進度說明」暨「縣府是否有相對應配套措施」、「金門地區產業經濟發展及招商策略」、「離島建設條例」修正。

針對中客到金門自由行，陳指出，去年中方提出兩岸融合發展與廈金成為生活共同圈，縣府應積極向中方反映，在兩岸共融生活圈框架下，盡快恢復中客來金馬自由往來，復甦地方觀光的發展。陳泱瑚也認為，在中客未來前，觀光處應針對特定的旅遊人口做宣導，並向中央爭取更多經費，加速檢視觀光設置與景點，積極整理活化，讓金門脫胎換骨，呈現嶄新的樣貌。

陳泱瑚表示，去年兩政團成立時，提出金門成為永久非軍事區，成為和平安全的經濟特區，帶領金門走向一個繁榮安定和平的發展環境，希望對中客來金觀光旅遊，縣府能多費點心思，或找金大國際系教授為金門「把脈」。此外，陳也建議金酒廈門分公司，可在廈門成立旅行社，招攬中國觀光客到金門旅遊，結合銷售金酒，相輔相成，相信對金門和金酒是雙贏。

現行小三通旅客僅「路過」金門，未對地方有所貢獻，陳泱瑚也建議觀光處，應針對中轉客，評估酌收清潔費，若中轉客若有在金門消費，經店家蓋章證明，即可免收清潔費；對此，陳錦偉也認同，要求港務處研議酌收清潔費，同時研議增加小三通航班，讓往來兩岸更便利。