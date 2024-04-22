日本中籍教授范雲濤疑上海被拘捕 致力中日交流

日本中國籍教授范雲濤去年回到上海後失聯。(截自共同社)

日本 中國籍教授范雲濤去年回到上海後失聯，疑已被拘捕。范雲濤也是一名在上海的執業律師，並以學者身分致力於中日「鑒真計畫」文化交流，和中日官方都有聯繫。

日媒共同社引述消息人士報導，在日本亞細亞大學任教的范雲濤去年2月底返回家鄉上海，之後失聯，其在日本的家人無法與他聯繫。他是被中國當局聯繫之後失蹤的，因此可能已被拘留。

據了解，范雲濤和去年同樣在中國失聯的神戶學院大學教師胡士雲，都是與中國官方關係密切的人士，范雲濤和日本外務省也有聯繫。

根據日本駐上海總領事館官網的活動紀錄，2018年8月21日，時任日本國駐上海總領事片山和之說，他邀請每年舉辦「鑒真項目」的亞細亞大學教授范雲濤和上海銳進國際貨物運輸代理有限公司董事長范雲深到官邸，就日中兩國學生交流的近況，交換意見。

唐朝時期，出生於揚州的鑒真和尚東渡日本，被視為日本律宗祖師，後來也成為中日交流的元素。

日本經濟新聞2016年2月曾報導，基於想要改善中日關係，2015年，在范雲濤的呼籲下，中國揚州市職業大學和揚州大學以及日本東京大學和慶應大學的學生組建了籌備委員會，招募日本學生前往中國，在上海和揚州與當地學生展開交流，活動包含對鑒真生平的理解。揚州市和日本外務省等也支持這次的計畫。

在上海市律師行業信用信息服務平台上還可以查到，范雲濤現年61歲，在上海朝陽綜合律師事務所執業，業務範圍包括涉外法律、公司法相關等。

他曾參與解決中日之間的法律糾紛。2001年8月，中國媒體新聞晚報報導，一名天津留學生 只因扶了醉酒女子一把就被指「性騷擾 」，被日本福岡警方拘禁了9個月，上海律師范雲濤擔任這名留學生的辯護律師。

根據這篇報導，范雲濤1985年赴日本京都大學就讀法律系，1992年獲法學博士學位，對日本的法律和社會文化有深刻瞭解。

范雲濤和胡士雲都是往來中日的中國籍人士，范雲濤並積極參與中日文化交流項目。目前尚不清楚，他們的失聯或遭拘捕，是否與中國的「反間諜法」有關。