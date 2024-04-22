我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更多年輕人視川普為「通膨救星」 拜登選情告急

涉嫌為中國從事間諜活動 2英國男子遭起訴

廣東暴雨已造成4死10失聯 11萬人急撤離

記者羅印冲／即時報導
受持續強降雨影響，廣東省北部的韶關市和清遠市出現洪澇災情。圖為廣東省清遠市英德市居民乘划艇離開。(中新社)
受持續強降雨影響，廣東省北部的韶關市和清遠市出現洪澇災情。圖為廣東省清遠市英德市居民乘划艇離開。(中新社)

中國南方連日暴雨，廣東成為重災區。據廣東省有關部門晚間消息，連日強降雨導致廣東多地受災，已造成四人死亡，仍有十人失聯。廣東全省累計轉移居民十一萬人，緊急安置二點五八萬人。

新華社引述廣東當局消息，廣東多地受災，強降雨致肇慶市三人死亡，韶關市一名救援人員死亡。截至目前，韶關市、清遠市等地仍有十人失聯。目前失聯人員仍在搜救中。

4月16日以來，廣東出現四月最強降雨，北江幹流發生今年第二號洪水。受強降雨影響，北江幹支流全線上漲，多個水文站出現超警戒水位，主要集中在韶關、清遠、肇慶市北江幹支流。

綜合中港媒報導，廣東暴雨持續多日，至少卅六棟房屋倒塌，四十八棟房屋嚴重受損，當地直接經濟損失超過人民幣一點四億元。

廣東清遠多個村鎮房屋和農田被洪水淹沒；韶關江灣鎮被洪水包圍外，還發生土石流，導致有居民受困，超過八十名救援人員徒步趕抵災區救援，部份傷者由直升機送院治療；肇慶封開縣亦有多處地方發生嚴重淹水，消防使用橡皮艇救出百餘名受困居民。

廣東省應急部門昨稍早表示，清遠、韶關、肇慶、廣州、河源、梅州和惠州，連日受暴雨侵襲有數十間房屋倒塌或嚴重損毀，全省超過六萬人要轉移避難。

北江幹流再出現洪水，飛來峽水利樞紐昨日三時出現每秒一點八九萬立方公尺的最大入庫流量，接近百年一遇（流量為每秒一點九二萬立方公尺）。經飛來峽水庫調控，北江幹流石角站流量在每秒一點八萬立方公尺左右波動，超過五十年一遇的洪水量。

未來三天，廣東南部仍有較強降雨，有暴雨災害中高風險，關注降雨可能引發的城鄉積澇、山洪、地質災害、中小河流洪水等，並防範局地強對流天氣危害。

就華南地區，中國氣象台繼續發布暴雨黃色預警和強烈對流天氣藍色預警，預計至今天八時，福建東部和南部、貴州南部、廣西、廣東等地的部分地區將有短時強降雨天氣。

洪水 暴雨

上一則

岸田為靖國神社供奉祭品 中外交部：已提嚴正交涉

下一則

涉嫌為中國從事間諜活動 2英國男子遭起訴

延伸閱讀

廣東迎「百年一遇」洪水 威脅數百萬人 韶關、清遠淹村重災

廣東迎「百年一遇」洪水 威脅數百萬人 韶關、清遠淹村重災
中國南方暴雨持續 廣州塔「1小時內6次接閃電」

中國南方暴雨持續 廣州塔「1小時內6次接閃電」
廣東豪雨 韶關多棟民宅遭土石洪水掩埋多人失聯

廣東豪雨 韶關多棟民宅遭土石洪水掩埋多人失聯
豪雨炸不停 官方預警：廣東將出現「百年一遇」洪災

豪雨炸不停 官方預警：廣東將出現「百年一遇」洪災

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30

超人氣

更多 >
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年
求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己
神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅
眾院議長強生：寧運送子彈去烏克蘭 而不是美國男兒

眾院議長強生：寧運送子彈去烏克蘭 而不是美國男兒
NBC民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登

NBC民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登