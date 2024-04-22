哈佛「爐邊談話」謝鋒：既知危險 為何還往「修昔底德陷阱」跳？

中國駐美國大使謝鋒本月19日應邀與哈佛大學甘迺迪學院首任院長艾利森對話。（取材自中國駐美國大使館）

中國駐美國大使謝鋒 日前應邀與哈佛大學甘迺迪學院首任院長艾利森舉行「爐邊談話」時表示，「既然大家已經意識到『修昔底德陷阱』極端危險，為什麼還楞要往裡跳？」

謝鋒表示，中方始終認為「修昔底德陷阱」並非必然，願與美方相向而行，按照大陸國家主席習近平 提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係健康、穩定、可持續發展，共同跨越「修昔底德陷阱」。

艾利森是美國知名政治學者及國際關係理論家，他所提出的「修昔底德陷阱」過去幾年廣為人知，並不時被套用在美中關係未來前景的預測。

根據中國駐美國大使館官網發布的消息，謝鋒本月19日與艾利森對話時指出，中美關係已成為世界上最重要的雙邊關係，同時也正面臨前所未有的嚴峻挑戰。青年一代能否像父輩一樣，繼續享受持續近80年的和平與發展紅利，很大程度上取決於中美能否找到新時期正確相處之道。

謝鋒表示，去年11月，習近平與美國總統拜登總統在舊金山 舉行歷史性會晤，不僅推動中美關係止跌企穩，而且形成了面向未來的「舊金山願景」。會晤後，雙方保持高層和各級別交往，在外交、經貿、執法、農業、兩軍等領域開展了一系列對話合作。

謝鋒稱，中方在美方關切的芬太尼等問題上充分展現了合作誠意，但對話合作必須相互尊重、雙向互惠，不能只顧自身訴求。希望美方拿出實際行動，將兩國元首涉及中方關切的重要共識落到實處。

他並提到，中國兩國元首同意就明確國家安全邊界進行磋商。雙方也確實開啟了磋商，但半年過去了尚未取得實質進展。美方雖然原則同意磋商，但不願深入談具體的邊界。「逼急了、沒辦法了，就來一句『國家安全不可談判』。這種態度明顯不負責任」。

謝鋒指出，從經貿、農業等傳統領域，到氣候變化、人工智能等新興領域，中美都存在廣泛共同利益和互利合作空間。雙方應以互惠的精神推進合作，以慎重的態度管控分歧，讓「舊金山願景」轉為「實景」，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

他還表示，競爭不是中美關係的全部，兩國在很多領域還有合作，中國反對以競爭定義整個中美關係。如果任由競爭主導中美關係，只會帶來雙輸、多輸的戰略風險。

謝鋒說，一邊打著競爭的旗號打壓、圍堵、遏制中國，一邊又聲稱要管控競爭、避免直接衝突，是自欺欺人。「如果把中美不發生衝突的底線設為目標，那雙方離衝突也就不遠了。這就如同在危險的懸崖邊上高速飆車，自以為車技高超，但稍有不慎就會跌落懸崖，即使設再多的護欄也無濟於事。」