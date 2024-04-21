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柬埔寨又有135名中國籍涉賭詐騙疑犯 遭押解回中國

記者謝守真／即時報導
21日，再有135名中國籍涉賭博、詐騙疑犯被被從柬埔寨押解回中國。（圖／取自央視新聞微博）
21日，再有135名中國籍涉賭博、詐騙疑犯被被從柬埔寨押解回中國。（圖／取自央視新聞微博）

中國近年持續加強與周邊國家共同打擊跨境詐騙活動合作。21日，再有135名中國籍涉賭博、詐騙疑犯被從柬埔寨押解回中國，於周日清晨分乘兩架民航包機飛抵湖北武漢天河國際機場。截至目前為止，柬埔寨警方逮捕的680餘名中國籍涉案人員，已全數被押解回中國。

據央視新聞報導，近年來，針對中國民眾反映強烈的跨境賭博、電信網路詐騙等突出違法犯罪，中國公安機關持續深化國際執法合作，摧毀一大批跨境犯罪團夥，抓獲一大批不法分子。今年以來，中國公安機關先後從緬甸、菲律賓、阿拉伯聯合大公國等國將數萬名涉賭詐違法犯罪嫌疑人押解回中國。

報導稱，特別是中柬警方近日組織進行打擊涉賭詐欺違法犯罪聯合行動，抓獲一批違法犯罪嫌疑人，並於4月12日起由湖北公安機關組織多架包機將相關人員分批次押解回到中國，「沉重打擊了境外涉我犯罪集團的囂張氣焰」。

柬中時報則指出，自4月13日起，一連數天，中國警方派出最少八架次包機到金邊來執行押解任務，接回數百名中國籍嫌犯。

央視新聞表示，目前，中國公安部已部署湖北公安機關全力進行案件偵辦工作。公安部相關負責人強調，跨國賭博和電信網路詐騙犯罪嚴重危害民眾合法權益，嚴重影響經濟與社會健康發展。公安機關將始終保持對此類違法犯罪的高壓嚴打態勢，實際維護人民生命財產安全。

中國公安機關並呼籲民眾自覺抵制赴境外或在網路上參賭，高度警惕跨國賭博和電信網路詐騙犯罪的新手法、新特點，切實維護自身合法權益。

截至目前，柬埔寨警方逮捕的680餘名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人已全部被中國公安機...
截至目前，柬埔寨警方逮捕的680餘名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人已全部被中國公安機關押解回國。（圖／取自央視新聞微博）

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