美國啟動301條款調查 中國貿促會：進行法律抗辯

圖為停泊在青島港的貨輪。(路透)

美國貿易代表署（USTR）對於中國海事、物流、造船業存在不公平貿易行為發起301調查。中國貿促會今天表示，美國相關業別衰退是自身競爭力不夠，將組織行業、企業進行法律抗辯。

美國貿易代表署於17日宣布，將對中國海事、物流、造船業存在不公平貿易行為發起301調查，以回應美國5個工會近期請願。

中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）微信 公眾號今天發出聲明表示，呼籲美國尊重市場經濟規律和公平競爭原則，立即停止301調查錯誤作法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制，各國工商界攜手合作創新、致力互利共贏。

中國貿促會指出，中國海事、物流和造船業企業根據市場發展需要，為全球供應鏈 的穩定安全運轉作出了重要貢獻。為了維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定，將組織行業、企業進行法律抗辯，偕同相關上下游企業參加美國聽證會，維護中國企業合法權益。

中國貿促會認為，美國以中國在海事、物流和造船業採取「不合理的歧視性行為、政策和做法」為由發起301調查，這缺乏依據。美國造船業的衰退與中國的法律、政策和做法之間不存在因果關係；美國相關研究報告表明，美國海事、物流和造船業面臨的困境主要是其自身產業市場競爭力不足導致。

中國商務部 、外交部日前對於美國發起301調查一事相繼表達不滿。

中國商務部17日透過發言人名義表示，美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，這缺乏事實依據，也有悖經濟常識，對此表達強烈不滿、堅決反對。

中國外交部發言人林劍19日在例行記者會上指出，美方多份研究報告顯示，美國的造船業由於過度保護，多年前已失去競爭優勢，美方將自身問題歸咎於中國，缺乏事實依據，也有悖經濟常識。