廣東豪雨 韶關多棟民宅遭土石洪水掩埋多人失聯

英紅鎮應急救援隊在廣東省清遠市英德市英紅鎮紅橋社區轉移受困居民。近日，英紅鎮因連續性強降水，多處出現水浸。 (中新社)

廣東全省連日豪雨，導致韶關市武江區江灣鎮一處山坡地20日出現嚴重崩塌，多棟住宅遭到土石及洪水 夾擊掩埋。中國媒體報導，江灣鎮對外通訊一度全面中斷，被掩埋的多名樓房居民目前處於失聯狀態，情況危急。

廣東省水文局今天表示，今天中午11時，北江支流連江高道（昂壩）觀測站水位已達34.83公尺，超出警戒線達3.33公尺。預計明天凌晨1時將出現每秒9000立方公尺的高峰流量，不但可能是百年一遇的洪水，水位更將上漲到37.3公尺，超過警戒線達5.8公尺。

綜合極目新聞、央廣網等中國媒體報導及網路畫面，不少當地及外地網友陸續反映，指廣東省韶關市武江區江灣鎮一處背靠山坡地、前方是河流的住宅樓房區，後方山坡地在豪雨沖刷下發生嚴重崩塌，導致大量土石崩落

，多棟樓房不但完全被掩埋，同時還被前方高漲的河水淹沒。

根據報導，直到今天下午4時左右，江灣鎮政府的電話一直未能撥通，而武江區應急管理局人員則回應，目前當地已派員前往江灣鎮救援，但因途中出現崩塌，救援人員只能以徒步方式一邊清理一邊前進，目前暫時還不清楚江灣鎮居民傷亡情況。

雖然武江區政府辦公室人員表示，江灣鎮通訊今天已告恢復，區政府並與當地取得聯繫，目前正在整理災情相關訊息，但媒體今天下午撥打江灣鎮多個市話號碼仍無法接通。而江灣鎮一名劉姓民眾表示，鎮上部分手機號碼已能撥通，但還是有一些手機號碼撥不通。

在中國網路上，許多網友紛紛出示自己打電話給江灣鎮親友的記錄，但都顯示未接通狀態。部分外地消防車試圖前往江灣鎮，但前進道路受阻，只能退回，改由人員徒步前往救援。

今天稍早，中國水利部將廣東省洪水防禦應急響應提升至3級，並緊急加派3個工作組趕赴廣東防汛前線協助指導洪水防禦工作。

除了前述的北江支流連江高道（昂壩）觀測站水位，明天凌晨1時可能出現百年一遇的洪水，水位將超過警戒線達5.8公尺外，廣東省官方稍早預測，英德第五觀測站今晚8時的洪峰水位，恐將超出警戒線達8.5公尺。

在豪雨肆虐下，廣東清遠市高鐵站甚至出現淹水，更出現高鐵車廂遭洪水漫入的窘境。中國鐵路廣州集團稍早宣布，行經廣東韶關市境內的普速列車將暫時停駛或折返。