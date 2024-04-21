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豪雨炸不停 官方預警：廣東將出現「百年一遇」洪災

記者謝守真／即時報導
受連日強降雨天氣影響，廣東預警，北江流域將現接近百年一遇洪水。（圖／取自央視新聞）
受連日強降雨天氣影響，廣東預警，北江流域將現接近百年一遇洪水。（圖／取自央視新聞）

中國廣東地區連日出現大範圍強降雨，廣東省三防總指揮部21日下午指出，受強降雨補充影響，廣東北江流域或將出現接近百年一遇洪水。此前，中媒引述廣東當局表示，北江或將出現50年一遇洪峰流量。

據中國央視報導，水利部將針對廣東省的洪水防禦應急響應提升至三級，並緊急加派三個工作組赴廣東防汛一線協助指導洪水防禦工作。

澎湃新聞指出，北江是珠江第二大水系，發源於江西小茅山，入粵後流經韶關、清遠，在佛山市三水區與西江匯合，注入珠江三角洲。

廣東省水文局預報，21日11時，北江支流連江高道（昂壩）水位34.83公尺，已經超過警戒3.33公尺。預計4月22日1時高道（昂壩）站流量將出現9000立方公尺/秒的洪峰流量，可能達到「100年一遇」，相應水位將達37.3公尺，超過警戒5.8公尺。

此外，預計英德（五）站將於21日20時出現34.5公尺的洪峰水位，超警戒8.5公尺。

環球網報導，中國國家防總副總指揮、水利部部長李國英高度重視中國華南地區本輪強降雨過程，要求密切監視汛情發展，全力做好洪水防禦。

中國鐵路廣州集團稍早前則宣布，受粵北等地持續強降雨影響，鐵路部門於4月21日12時前，對途經京廣鐵路韶關境內普速列車繼續採取停駛和折返運行措施，以確保列車和旅客安全。4月21日10時至18時，則將停駛部分途經京九鐵路普速列車。

洪水

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