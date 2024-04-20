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「遞咖啡給佛祖」大不敬？北京公安對創意打卡照發聲了

記者陳宥菘／即時報導
近日中國網上掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮，有民眾給佛像遞上一杯咖啡，配上佛祖的手勢好似「被拒絕」了。（取自「平安北京」官方微博）
近日中國網上掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮，有民眾給佛像遞上一杯咖啡，配上佛祖的手勢好似「被拒絕」了。（取自「平安北京」官方微博）

近日中國網上有不少以佛祖為主角的照片，配上創意的手勢或道具，例如給四川樂山大佛加一副眼鏡，或是給佛像遞上一杯咖啡，配上佛祖單手立掌、手心朝前的手勢，彷彿「佛祖拒絕了」一般，掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮。

網傳的圖片顯示，有不少創意「打卡」照都是以佛像為主角，例如有人給雲岡石窟的佛祖像配上左右各放上「比1」的手勢，或是比上「ok」的手勢，讓佛像順便變得「可愛」；或是給佛像配上一個軍人「敬禮」手勢，或是拿著景區賣的雪糕遞在佛像前。也有人是伸出自己的手與佛像擊掌。

近日中國網上掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮，北京公安輕鬆回應網友們的創意，...
近日中國網上掀起一波與「佛祖」創意合照的打卡熱潮，北京公安輕鬆回應網友們的創意，表示只要不損毀文物，怎麼玩都不為過。（取自「平安北京」官方微博）

其中最引發話題的，是有人給佛像遞上一杯咖啡，配上佛祖的手勢，好似在說「我先不用」，被拒絕了一樣。

有網友表示，這些照片很有創意，留言說「佛祖也想樂呵樂呵」，「賞賞新時代的美味」；但也有網友認為，佛像應受到尊重，不適合搞怪，「佛教徒看到這樣的圖片，可能笑不出來」。

這一系列照片也引起北京公安的注意。其官方微博帳號「平安北京」20日轉發了這些照片，並配文表示，「網友發的當代年輕人打卡各景點現狀，只要沒有什麼刻字等傷害損毀文物和公共設施的行為，怎麼玩都不為過，」輕鬆回應網友們的創意。

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