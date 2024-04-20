景氣持續不景氣 中國多家本地與跨國科技公司裁員

中國國內與跨國科技公司近期相繼裁員 。（路透）

受業務縮水、市場競爭及技術研發等挑戰，中國科技公司自2022年以來不斷大規模裁員 、凍結人事和減薪，今年一些本地公司與其他跨國科技公司一起減少更多工作職位。

根據自由亞洲電台報導，上海和深圳的數家科技公司在2023年底已經倒閉或宣布裁員，全國各地有未經證實的大規模裁員和關閉，促使人們在農曆新年前返回家鄉，面臨失業和公司拖欠薪水。

《南華早報》20日報導，中國亞馬遜網路服務公司（AWS）四月初宣布裁員，但未公布裁員人數。報告稱，某些員工的資遣費是當地平均工資的3倍，該公司表示「已經確定組織中需要精簡的目標領域，我們致力於支援員工過渡到新角色，並且會繼續招聘徵才。」

瑞典 通訊服務供應商愛立信（Ericsson）上個月宣布將裁員約1200個職位，「愛立信根據銷售情況落實研發多樣性，我們仍然致力於中國大陸的客戶，並且不會退出市場。」

中國特斯拉 15日對內宣布裁員，主要涉及銷售人員，不會影響上海Gigafactory 3的生產，報導稱，上海工廠只有幾十名員工被資遣，代表特斯拉Model 3和Model Y汽車組裝受到的影響不大，但部分展售中心可能會面臨關閉。

其他開始裁員的中國主要科技公司包括騰訊控股、小米、京東、快壽科技、滴滴出行、哔哩哔哩和微博。其中北京字節跳動已開始裁員企業協作與管理平台「飛書」，影響了約1000名員工。

《南華早報》指出，即使整個科技部門緊縮，但中國總體失業率仍然持平，3月份城市總體失業率為5.2%，而今年頭兩個月為5.3%。