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湖南湘潭大學學生疑遭投毒身亡 同寢室男生被抓了

世界新聞網╱即時報導
(取自微博)
(取自微博)

央視新聞報導，湘潭市公安局雨湖分局今天發布通報稱，4月12日15時41分，湘潭市公安局雨湖分局接群眾電話報警表示：湘潭大學在讀研究生張某某（男，25歲）疑似被人投毒。 接警後，湘潭市警局雨湖分局立即展開調查工作。

經查，4月7日，張某某因身體不適到醫院就醫。 4月13日，張某某經多方搶救無效，因多重器官衰竭死亡。公安機關偵查發現，與張某某在校同寢室的周某某（男，27歲）有重大犯案嫌疑。 目前，犯罪嫌疑人周某某已被湘潭市公安局雨湖分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

另據大河報報導，4月19日，網傳湘潭大學有學生被投毒死亡。 19日上午，大河報記者向校方多學院核實。

網傳消息稱湘潭大學琴湖公寓一名學生因外賣經常被偷，遂在外賣中投放偷取的「秋水仙鹼」，一名學生吃到了該外賣，中毒導致死亡。

該校一名學生告訴大河報記者，有老師曾表示，學校裡確有一名男生去世，但是否因為中毒不清楚，男生父母請警方調查死亡原因。此外，湘潭大學學校貼吧內，有自稱居住事發樓層的學生表示，只確定有受害者，其餘警方還在調查。

大河報記者聯繫到湘潭大學核實，該校學工處工作人員稱，不清楚情況，需要向學校黨部宣傳部聯繫。但校黨委員會電話始終無人接聽。被指丟失「秋水仙鹼」的化學學院一名主要負責人則回應「不是我們學院，我沒聽說此情況，也沒聽說實驗室有問題。」

被指學生中毒死亡的法學學部綜合辦公室工作人員稱，沒有這回事。法學學部學工處工作人員表示不清楚。被指學生投毒的馬克思學院團委接線學生稱，學校確實有此傳聞，自己無法確定真假。

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