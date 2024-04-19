喝酒不好 中國網紅接連因飲酒過量離世

中國多名網紅近年因飲酒過量身亡，圖為甘肅雜技表演員「楊老二」被觀眾灌酒。（取自上觀新聞）

中國部落客「飛飛一杯酒」17日過世的消息在中國社群平台引發熱議，湖南《瀟湘晨報》盤點近年酒界網紅的過世新聞，指出網紅在保持活躍度的壓力下，需要嘗試過於危險甚至極端的方式來吸引觀眾注意力。

飛飛一杯酒是一名品酒部落客，在影音平台bilibili擁有40萬粉絲，個人簡介寫著：喝過幾千款，永遠差一杯，時常更新啤酒和其他酒類的評測。15日他因心臟病 發過世，年僅34歲。

根據湖南《瀟湘晨報》統計，近一年來，多名與酒類相關的網紅去世，且全都不滿40歲。

34歲「三千哥」去年5月在直播中與人拼酒，連喝4斤白酒後身亡，身邊友人回應，他當晚並未催吐，也沒有採取其他自救行為。他在2022年一部自己昏迷被送醫搶救的影片中曾拍下其就診紀錄：急性酒精中毒、呼吸衰竭、高血脂症、肺部感染和肝損害等。

三千哥去世不到一月，26歲「中原黃哥」也在直播飲酒後去世，其成名原因為豪飲白酒和啤酒，甚至曾有網友舉報他，只因擔心他飲酒過量。在中原黃哥生前直播影片顯示，他一口氣喝完2瓶白酒，喝完之後顯得非常淡定。

39歲甘肅 雜技表演員「楊老二」在今年2月疑似在演出途中被遊客大量灌酒身亡。據親友回憶，楊老二當天共有三場表演，在第一、第二場表演時，他被觀眾輪番勸酒，把酒直接往他嘴上遞，第二場演出結束後親友將他扶到休息室休息。

「八點多後沒再聽到打呼嚕的聲音，再次查看時發現其已經不省人事。」經判斷他是死於酒後誤吸嘔吐物窒息，親友表示，事發之今都沒有勸酒觀眾出面道歉。

《封面新聞》曾就三千哥在直播中飲酒過量去世一事請教律師，律師譚敏濤指出，如果在直播中沒有他人威脅、引誘或勸酒，是飲酒者自己主動喝酒，飲酒者即應當為自己的行為承擔風險，意外身亡也無法追究他人的責任。

《瀟湘晨報》指出，網紅為了維持熱度，需要頻繁地進行直播和拍攝影片，長期下來會對身體健康產生負面影響，加上近幾年網紅行業競爭激烈，會給從業者帶來極大壓力，以至於他們會嘗試過於極端的方式來吸引注意力。

報導總結，類似搏命式直播之所以有市場，說到底還是因為它迎合了某種觀眾的獵奇心理。對此，圍觀網友也應該警惕自己的喝采，別讓自己成為這些危險行為的推手。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康