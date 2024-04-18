我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助你專心精力充沛 哈佛營養師建議5種早餐

德國警方破獲人口走私集團 多名中國公民涉案

美國將大幅調高中國鋼鋁稅率 北京：一錯再錯

中央社上海18日電
針對美國政府計畫將中國鋼鋁產品的關稅提高到現行的3倍多，中國商務部今天批評美方這種「轉嫁矛盾」的做法是「一錯再錯」，並稱中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。（美聯社）
針對美國政府計畫將中國鋼鋁產品的關稅提高到現行的3倍多，中國商務部今天批評美方這種「轉嫁矛盾」的做法是「一錯再錯」，並稱中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。（美聯社）

針對美國政府計畫將中國鋼鋁產品的關稅提高到現行的3倍多，中國商務部今天批評美方這種「轉嫁矛盾」的做法是「一錯再錯」，並稱中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中國商務部官網晚間以不具名的發言人名義，就此事回應。

根據中國商務部官網，有記者問，美國白宮網站17日發布消息，指責中國不公平做法，宣布計劃針對中國鋼鋁產品採取新的限制措施，包括將對中國鋼鋁產品的301關稅提高至現有水平的3倍，並與鄰國合作防止中國鋼鋁產品間接出口美國等。

中國商務部發言人宣稱，美方對中國的指責「沒有事實依據」，相關措施是典型的「單邊主義、保護主義」做法，中方對此堅決反對。

發言人說，2018年以來，美國以「國家安全」之名，對全球貿易夥伴鋼鋁產品選擇性加徵關稅，還以此脅迫貿易夥伴接受不公平條件。美方相關措施已被世貿組織裁定違反世貿規則。

中國商務部發言人聲稱，美方無視國際經貿秩序和規則，將經貿問題政治化，「濫用所謂301關稅複審程序，公開要求隨意調整對中國產品關稅，轉嫁矛盾，是一錯再錯，也無助於解決美國內產業面臨的問題」。美國施壓別國限制中國產品，更將破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定。

發言人表示，中方敦促美方正視自身問題，停止提高對中國產品關稅，並立即取消對中國加徵關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

美東時間17日，拜登總統（Joe Biden）向美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）會員發表演講，批評中國政府高額大量補貼，導致中國以不公平的低價向全球市場傾銷遠超過自身需求的鋼鐵。他批評，早在2000年代初，賓州及俄亥俄州的鋼鐵產業就因此受到嚴重打擊。

拜登指出，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）正在調查中國政府在鋼鐵和鋁方面的貿易行為，如果證實有反競爭的情形，他會敦促戴琪將中國鋼、鋁稅率提高到25%，而目前這些產品的關稅僅有7.5%，或根本不加徵關稅。

關稅 商務部 拜登

上一則

中國外長：支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

下一則

德國警方破獲人口走私集團 多名中國公民涉案

延伸閱讀

拜登暗示舅舅因「食人族」而無法找回遺體？批川普遭打臉

拜登暗示舅舅因「食人族」而無法找回遺體？批川普遭打臉
301調查啟動 拜登喊話提高中國鋼鋁3倍關稅

301調查啟動 拜登喊話提高中國鋼鋁3倍關稅
救選情？強硬貿易保護 拜登連串出招

救選情？強硬貿易保護 拜登連串出招
中製起重機在美使用有資安疑慮 安全顧問談政府解方

中製起重機在美使用有資安疑慮 安全顧問談政府解方

熱門新聞

香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30

超人氣

更多 >
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人
美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及