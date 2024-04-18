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紐約檢方交還38件流失文物 中：落實拜習會共識

中央社台北18日電
美中關係似見緩和，紐約檢方17日將繳獲的38件中國流失文物藝術品移交給中國政府。（新華社）
美中關係似見緩和，紐約檢方17日將繳獲的38件中國流失文物藝術品移交給中國政府。（新華社）

美中關係似見緩和，紐約檢方17日將繳獲的38件中國流失文物藝術品移交給中國政府。中國外交部發言人林劍對此表示，這是積極落實舊金山拜習會共識的體現，中方將與美方建立訊息通報機制，促進「文明交流互鑒」。

中國外交部舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有記者要求，中方對美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室17日將繳獲的38件中國流失文物藝術品移交給中國政府作出評論。林劍在回答時，作上述表示。

林劍指出，美東時間17日，中方在中國駐紐約總領館接收了美方返還的38件文物藝術品。這批文物藝術品類別豐富，具有重要的歷史、藝術和科學價值，今年3月被美方繳獲。

他說，中方獲悉消息後高度重視，第一時間開展了核查等工作，在美方的配合下成功實現文物的返還。下階段，中方有關部門將適時安排文物的回運工作。

林劍表示，中美於2009年1月14日首次簽署了「關於防止中國文物非法入境美國」的政府間諒解備忘錄，有效期從今年1月14日起第3度順延。這次返還是諒解備忘錄順延以來，中美兩國成功開展的首次文物返還合作，也是積極落實兩國元首舊金山會晤（舊金山「拜習會」）共識的體現。

他說，中方將繼續履行中美相關諒解備忘錄，與美方建立健全被盜文物的訊息通報機制，保障文物安全，「促進文明交流互鑒」，為「增進中美人文交流和兩國人民友誼」提供有益助力。

舊金山 拜習會 非法入境

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