「紅娘」弄虛作假…捏造相親對象 深圳婚戀網遭重罰

婚戀相親網站「珍愛網」涉不正當競爭行為，遭深圳市市場監督管理局重罰。（圖／央視新聞）

婚戀相親網站「珍愛網」所屬的深圳市珍愛網信息技術有限公司，15日被深圳市市場監督管理局裁罰人民幣170萬元（約合23.5萬美元），處罰事由是不正當競爭行為。

公文顯示，珍愛網違反《中華人 民共和國反不正當競爭法》相關規定，即經營者通過虛假交易進行引人誤解的商業宣傳。

珍愛網成立於2005年，是一家婚戀相親的服務平台，通過網路篩選、人工紅娘、線下直營店的模式提供服務。目前珍愛網有千餘名員工，並在中國開設超過40家線下直營門店。

近年婚戀相親平台屢遭投訴，內容包括對象造假、審核不嚴等問題。為實際了解情形，央視記者在2023年12月先後通過珍愛網、世紀佳緣、戀愛課等婚戀鄉親公司的紅娘面試，實際參與紅娘培訓。

報導指出，培訓的核心並非透過服務促成伴侶，而是傳授具虛假宣傳的「話術」。比如紅娘與客戶初步對話時，要根據客戶需求捏造符合條件的對象，「如此他才會有消費動力，未來的報價就是你想賣多少就報多少。」

詢問客戶資料的目的則是為了篩選客戶消費能力，報導引述珍愛網講師授課內容，「先誇客戶一波，知道他的收入，對方有錢，就會是你的目標客戶，沒錢的會員，放過他也放過你自己。」

報導播出後，深圳市市場監督管理局約談珍愛網負責人李松，責令相關門市暫停經營，全面接受調查。

76歲珍愛網董事長肖遂寧3月16日告訴紅星新聞記者，公司是要做構建幸福家庭的平台，「我們感到非常遺憾，也向全國人民道歉。公司已經成立調查小組，不光是對涉事員工調查，還要重新梳理整個工作流程。」