蘋果變心了？庫克出訪越南讓中國網友感到不安

蘋果公司執行長庫克近日訪問越南，並於16日與越南總理范明政會面。圖為庫克於三月訪問中國。（路透）

蘋果公司執行長庫克 15日抵達越南 河內，展開為期兩天的訪問，期間與蘋果使用者、開發者和內容創作者會面，並宣布將增加對越南供應商的投資。此舉讓中國網友對蘋果的投資策略表示不安。

根據馬來西亞《光明日報》報導，庫克訪問河內同日，蘋果在其官網上發布聲明，將增加對越南供應商的支出，但尚未透露細節、金額及資金去向。蘋果自2019年以來，向越南供應鏈 廠商投入近400兆越南盾（約為158億美元）。

庫克上個月底剛訪問中國，強調對於蘋果供應鏈而言，沒有比中國更重要的地方。庫克並稱，蘋果將加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係，在永續、人工智慧等方面緊密合作，達到雙贏。美國之音引述華爾街技術分析師艾維斯（Dan Ives）在社群平台X上的發言，「庫克的中國之行表明，蘋果將繼續重視中國市場。」

香港南華早報引述部分中國網友的發文，稱對蘋果將部分製造業轉移到越南和印度等國家表示不安。有微博網友表示，「對於像蘋果這樣的美國企業，我們不能盲目相信他們的言辭。他們可能表面上讚美某個國家，但實際上卻可能有著不同的動機和目的。」

在中美日益緊張的情況下，美國逐日加強與越南的合作關係。拜登總統去年9月訪問越南，宣布與其建立「全面戰略合作夥伴關係」，加強兩國在半導體等重要工業的合作。

根據IDC公布的最新數據，2023年第一季，iPhone已喪失全球智慧型手機銷售冠軍寶座，以全球市佔17.3%，遜於三星的20.8%。小米則以14.1%的市佔率位居第三，傳音與OPPO等兩家中國手機品牌廠分別以9.9%、8.7%的市佔緊隨其後。