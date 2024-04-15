便利境外旅客 境外信用卡15日起可在上海地鐵買票

上海地鐵全網絡所有地鐵車站服務中心均增設POS機設備，除了現金、行動支付外，持有境內或境外信用卡的旅客15日開始將能通過人工服務形式購買地鐵車票。圖取自上海地鐵微信公眾號

澎湃新聞報導，上海地鐵 全網絡所有地鐵車站服務中心均增設POS機設備，除了現金、行動支付外，持有境內或境外信用卡的旅客15日開始將能通過人工服務形式購買地鐵車票。

一段時間以來，境外旅客到上海搭地鐵，通常使用人民幣現金與行動支付買車票，但也對於較常使用境外信用卡的外籍旅客不便。

報導指出，能接受的境外卡包括VISA、Master Card、Discover Card、AE、Diners Club、JCB；境內卡則為中國銀聯。能購買的票種包括，單程票、地鐵一日票、地鐵三日票；部分車站可買地鐵磁浮單程聯票、地鐵磁浮雙程聯票。

此外，今年3月初，上海政府便推廣，境外到上海的旅客在搭乘地鐵時，可使用護照、港澳通行證、台胞證等在「Metro大都會 」App上註冊並綁定支付渠道後，即可通過「Metro大都會」App掃碼過閘，先乘後付。

境外旅客如果持有Master Card或Diners Club這兩種外卡，則可直接在「Metro大都會」App微信 支付渠道中的「國際卡」中，選擇其一開通支付渠道，實現乘車功能。

如果境外旅客已經在支付寶、微信、雲閃付端綁定外卡，則可直接在「Metro大都會」使用該渠道實現乘車功能。目前支付寶、微信支付支持綁定5類外卡：VISA、Master Card、Discover Card、Diners Club、JCB；雲閃付則支持綁定4類外卡： VISA、Master Card、Diners Club、JCB。