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中國學者：經濟處收縮期 大規模集中消費時代結束

中央社台北15日電
中國經濟學者表示，中國經濟正處收縮期。(歐新社)
中國經濟學者表示，中國經濟正處收縮期。(歐新社)

中國經濟學者表示，中國經濟正處收縮期，消費產業進入轉折點，先前經歷的大規模集中消費時代基本結束；而「窮人消費不起，中產不敢消費，有錢人不知道消費什麼」的情況成為普遍存在的想像。

中媒21世紀經濟報導今天指出，清華大學退休教授孫立平14日在一場演講中表示，中國經濟正處收縮期，消費產業也進入一個轉折點，先前經歷的大規模集中消費時代基本結束。

孫立平指出，中國改革開放之後，剛好趕上了世界性的消費革命浪潮；消費呈現出趨同從眾的特點。但隨著大規模集中消費到常規化消費的改變，衝動、趨同的集中消費階段可能將結束。

他說，在當下逐漸分化的常規消費階段，「窮人消費不起，中產不敢消費，有錢人不知道消費什麼」的情況成為一種普遍存在的想像。且在消費分化下，及考慮經濟收縮期的背景，整個社會消費可能將出現下沉趨勢。

他說，過去大規模集中消費的過程與技術革命聯繫在一起，如今這場技術革命已經基本結束，而新的東西還沒有大規模湧現，所以技術上進入內捲狀態，例如電視、汽車相關的配置很多，但很多用不上，只有真正的創新決定著未來。

孫立平表示，同時還要注意到，過去整個社會中有若干個鶴立雞群的主導產業，這種由數個主導產業決定整個經濟狀況的時代已經過去。其次，過去跟對一個風潮，企業便能賺到錢的時代可能也要過去。如何創造新的需求、新的市場，都是未來要思考的重要問題。

他還分析銀髮經濟引發的消費趨勢，孫立平認為，未來人口壽命的提高會遠遠超出原本預計，中國老齡化程度可能會比想像中更嚴重。中國月養老金超過人民幣1萬元（約1382美元）的人口在中國大約有1000萬人以上，未來銀髮市場將非常大。

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