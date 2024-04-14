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德國總理蕭茲會見重慶市委書記袁家軍

記者陳政錄／即時報導
重慶市委書記袁家軍（右）會見德國總理蕭茲。 取自重慶日報
重慶市委書記袁家軍（右）會見德國總理蕭茲。 取自重慶日報

德國總理蕭茲14日到16日訪問中國，今在首站重慶，和重慶市委書記袁家軍舉行會見。據中方發布訊息，蕭茲說，重慶營商環境優越，德方願持續深化友好交往，持續加強在經貿物流、技術創新、新能源、醫藥化工等各領域務實合作。

蕭茲此行將走訪重慶、上海、北京，前兩地都是德國企業在中國的投資重鎮，最後一站北京則將和中國國家主席習近平舉行會見、和中國國務院總理李強會談。在14日抵達重慶後，蕭茲即和他率領的豪華經濟代表團，造訪了德國博世（Bosch）集團與中國慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司。

據重慶日報，14日下午，重慶市委書記袁家軍、市委副書記、市長胡衡華會見蕭茲一行。

袁家軍說，重慶位於中國西部，是山城江城、超大規模城市，工業門類齊全，生態環境優美，宜居宜業宜遊，發展潛力大。目前，正堅持以科技創新引領建構現代化產業體系，加速數位重慶建設，持續提升超大城市治理現代化水準，紮實推動高品質發展、創造高品質生活、實現高效能治理。

袁家軍表示，中方願以蕭茲此訪為契機，深化雙方物流、產業、文化等領域合作，為中德關係發展貢獻重慶力量。

據中方發布訊息，蕭茲說，重慶現代化建設趨勢良好，營商環境優越，給德方留下了深刻印象。德方願持續深化與重慶的友好交往，持續加強在經貿物流、技術創新、新能源、醫藥化工等各領域務實合作，推動雙方合作邁向新台階。

蕭茲 德國 國務院

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