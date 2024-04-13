美指中助俄提升國防產能 中回應：沒提供武器

中國外長王毅4月9日在北京與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。新華社

美國指中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄羅斯 恢復軍工生產，顯著增強戰場能力。對此，中國駐美國大使館發言人今天反駁稱，沒有向衝突任何一方提供武器，強調中俄的正常貿易不應受到限制。

華爾街日報近日報導，美國總統拜登政府高層稱，中國在俄烏戰爭關鍵階段幫助俄國恢復軍工生產，為莫斯科提供光學、微電子、無人機發動機和其它軍民兩用材料，讓俄國得以顯著增強戰場能力。

美方官員私下指出，俄國重振軍工產能的速度快於他們預期，可能就是得利於這種外援。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國不是烏克蘭 危機的製造者或當事方；中方一直在支持政治解決方面發揮建設性作用。

劉鵬宇強調，中國沒有向（衝突）任何一方提供武器，中國和俄羅斯之間的正常貿易不應受到干涉和限制。他說，中國不站在任何一邊，並要求美方不要干擾北京和莫斯科之間的正常關係。

中國外長王毅 4月9日在北京與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。王毅說，中俄建交75年來，雙方在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略合作，打造了一種完全不同於冷戰時期的大國關係。

談到烏克蘭戰爭時，王毅說，中方主張召開莫斯科和基輔政府都參加的「烏克蘭問題國際會議」。拉夫羅夫也表示，先前關於烏克蘭的會議都無視俄羅斯利益，「這些會議都是失敗」。