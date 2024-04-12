我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

小心打到假肉毒 伊州、田州均傳中毒住院病例

首屆兩岸國標舞聯誼賽21日在滬舉行 料吸引逾300人參與

記者黃雅慧／上海即時報導
2024海峽兩岸國標舞聯誼賽12日在上海舉辦記者會，會上介紹活動舉辦日期與相關狀況。（上海市台協提供）
2024海峽兩岸國標舞聯誼賽12日在上海舉辦記者會，會上介紹活動舉辦日期與相關狀況。（上海市台協提供）

首屆海峽兩岸國標舞聯誼賽預計於21日在上海前灘香格里拉大酒店正式拉開帷幕。活動吸引250餘位兩岸企業家、舞蹈愛好者及專業選手的熱情參與，並邀請到多位來自兩岸的專業評審和觀眾共同見證，現場嘉賓及參賽人員預計達300餘人。

本次活動以「海峽共舞·兩岸同心」為主題，目的通過兩岸國標舞愛好者的聯誼互動，推動兩岸經濟文化和體育交流合作，促進兩岸同胞心靈相通、文化交融，致力打造為滬台交流的品牌項目。

由主辦方了解，這次聯誼賽共設置交誼舞和國標舞兩大舞種，涵蓋華爾茲、探戈、恰恰、倫巴、牛仔等舞種，滿足不同參賽者的需求，為兩岸舞者提供一個展示自我、相互學習、共同合作的廣闊舞台。

此外，賽事分為企業家組、親子組、師生組、樂齡組四大組別，期間將舉辦多場交流舞會，邀請舞蹈名家和專業嘉賓現場表演助陣，更安排了兩岸選手友誼賽。

據悉，該活動由上海市台協與中國全國台企聯文體工委會、兩岸交流工委會共同主辦，台北市體育總會國標舞協會、上海元祖公益基金會、中國全國台企聯婦委會、POSE Dance Studio譜斯舞蹈、甬舞文化傳媒公司、上海市台協在滬台灣校友會聯誼工作委員會協辦。

親子

上一則

中國公布消費品以舊換新行動方案 曝政策激勵不足

延伸閱讀

國民黨聖荷西分部春宴 百人參加

國民黨聖荷西分部春宴 百人參加
蒙市櫻花節27至28日登場 美食、展演豐富

蒙市櫻花節27至28日登場 美食、展演豐富
連聽歌都要管 車臣共和國禁播節奏「太快或太慢」的音樂

連聽歌都要管 車臣共和國禁播節奏「太快或太慢」的音樂
美國華裔舞蹈協會中華舞篇 13日登場

美國華裔舞蹈協會中華舞篇 13日登場

熱門新聞

徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩
遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班
護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒
中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班
肖戰版「射雕」有望今年上映 已超過20萬人敲碗想看…

肖戰版「射雕」有望今年上映 已超過20萬人敲碗想看…