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中國公布消費品以舊換新行動方案 曝政策激勵不足

中央社台北12日電

中國今天公布「推動消費品以舊換新行動方案」，表示將透過財政補貼引導消費者汰換汽車、家電，推進家庭裝潢廚衛「煥新」。但是地方財政普遍不佳，方案的政策激勵明顯不足，中央只能「鼓勵」有條件的地方提出補貼。

中國商務部12日公布14部門聯合印發的「推動消費品以舊換新行動方案」，提出多項舉措試圖刺激消費。

「方案」宣示，力爭到2025年，實現國家排放標準三及以下排放標準乘用車加快淘汰，高效節能家電市場占有率進一步提升；報廢汽車回收量較2023年增長50%；廢舊家電回收量較2023年增長15%。到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加1倍，一手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%。

不過，這項以舊換新行動方案提出具體政策目標的同時，面對當前消費保守的民眾，並未拿出具體的財政補貼力度。

以最核心的汽車舊換新來說，方案表示要「加大財政金融政策支持力度」，又說中央財政與地方政府聯動，安排資金支持汽車報廢更新，「鼓勵有條件的地方支持汽車置換更新」。

方案並表示，適當降低汽車貸款頭期款比例，合理確定汽車貸款利率、期限。在此之前的4月3日，官方發布「關於調整汽車貸款有關政策的通知」，不再限定自用車和中古車的貸放比例，但未提出相應的政策激勵，銀行鬆綁車貸成效也存疑。

在推動家電以舊換新，方案僅提到，鼓勵有條件的地方統籌使用中央財政安排的現代商貿流通體系相關資金，充分利用縣域商業體系建設等現有資金管道，支持家電以舊換新；鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智慧家電給予補貼，並未提出全國性激勵換購節能家電的措施。

在推動家裝廚衛「煥新」，方案僅表示，鼓勵有條件的地區支持居民展開舊房裝修、廚衛等局部改造和適老化改造，對購買智慧家居產品給予補貼。

中國商務部消費促進司負責人今天在解讀這項方案時也提到，展開消費品以舊換新還面臨一些困難問題，主要是「政策激勵有待加強」，回收拆解體系有待完善，流通堵點有待破除等，「亟需推出舉措，推動釋放換新潛力。」

中國上一次推動全國範圍消費品以舊換新工作已將近15年。

據財聯社，2009年6月，中國國務院辦公廳印發「促進擴大內需鼓勵汽車家電以舊換新實施方案」的通知，同年7月，財政部、商務部聯合發布「汽車以舊換新實施細則」，後者對補貼範圍和標準、車輛報廢補貼資金申請、審核和發放、補貼資金管理、保障措施和監督管理等6方面作出了詳細規定。

截至目前，僅有財政富裕的上海市推出「老舊汽車『以舊換新』補貼實施細則」，率先響應中央政策，給予報廢或轉讓符合條件的自用小客車車主，一次性補貼人民幣2800元（約390美元）。

中國中央政府接下來若沒端出夠份量的以舊換新激勵措施，有條件提出補貼的地方政府，恐怕屈指可數。

貸款 商務部 國務院

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