德國總理蕭茲14至16日訪中 將晤習近平、李強

德國總理蕭茲14日至16日將訪問中國大陸，預計在16日與中國國家主席習近平會面。圖為習近平（右）2022年11月在北京會見蕭茲（左）。（路透）

中國外交部發言人毛寧今（12）日宣布，應國務院總理李強邀請，德國 總理蕭茲 （Olaf Scholz） 將於4月14日至16日對中國進行正式訪問。根據德國之聲報導，蕭茲將在訪程最後一天與中國國家主席習近平 ，以及李強會面。

這是蕭茲就任德國總理以來第二次訪問中國，上一次是在2022年11月。這也是德國繼去年7月發布「中國戰略報告」，提出「去風險」和降低對中國依賴的總體目標後，德中兩國領導人首度實體會面。

報導指出，外界預期，蕭茲此訪將提及幾項重大議題，包含中國與歐洲貿易逆差及產能過剩、中國在俄烏戰爭中與俄羅斯的關係，以及日益緊張的台海局勢。

不過，蕭茲此行將率一批頂尖企業代表團隨行，也被解讀成有意將對話焦點放在雙邊經貿。目前包含西門子、賓士、BMW、大眾汽車等德國產業巨頭的總裁將一同出訪。報導認為，這或已暗示「去風險化」的對華戰略比預期中更難落實。

路透報導則指出，即使德國政府推動所謂對華「去風險」，德企的CEO們仍然願意加入蕭茲的訪陸團，凸顯了中國作為德國最大貿易夥伴的地位。對德國工業來說，中國市場仍極為重要，尤其是汽車製造商。

蕭茲與習近平去年11月初曾視訊會議，習近平說，希望德國敦促歐盟遵守市場公平原則，與中方一道維護市場公平競爭與自由貿易，維繫全球產業與供應鏈穩定。兩人都同意，中德關係正從多方面改善。