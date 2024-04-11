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雷軍母校開設「雷軍班」 僅收30人培養電腦人才

記者賴錦宏／即時報導
小米集團創始人雷軍，其母校武漢大學，2024年起於電腦學院新設雷軍班，計畫招收30人。 該班旨在培養具備電腦全端工程能力與企業家創新創業品質的領軍人才。（極目新聞）
小米集團創始人雷軍，其母校武漢大學，2024年起於電腦學院新設雷軍班，計畫招收30人。 該班旨在培養具備電腦全端工程能力與企業家創新創業品質的領軍人才。（極目新聞）

小米集團創始人雷軍的母校武漢大學宣布在計算機學院新設「雷軍班」，計畫招收30人，培養具備計算機全棧工程能力，與企業家創新創業品質的領軍人才。

武漢大學微信公眾號表示，將為雷軍班配備最優師資力量，實行小班教學，學生入學後即可結合自身發展規畫從學院優選導師庫中選擇學業導師。雷軍班學生可本碩博自主定製，100%具備保研資格，並能優先赴頭部企業實習，專項經費支持100%參加國外研修、遊學以及國際國內學術會議。除學校、學院相應階段獎助學金資助外，還有雷軍專項獎助學金。

武漢大學表示，將圍繞計算機領域全線工程能力和創新創業能力培養，與小米等國內頭部企業開展深度校企合作，引入頂尖企業網路思維方法論和行業前沿軟硬件系統設計等優秀課程，針對行業一線技術研發課題開展高水平科研訓練和工程實踐，培養兼具優異工程研發能力和卓越創新創業能力的領軍人才。

雷軍與武漢大學淵源頗深，他1991年畢業於武漢大學，之後便開始闖蕩計算機市場。在去年武漢大學的130周年校慶時，雷軍個人捐贈13億元人民幣現金。

武漢 小米 微信

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