馬習二會連兩天登央視頭條 馬英九基金會執行長入鏡

馬英九基金會執行長蕭旭岑11日登上央視新聞聯播第一條，強調九二共識重要性。（圖／截自央視新聞）

「馬習二會」10 日下午舉行，中國大陸官媒央視新聞聯播，罕見連續兩個晚上，都在第一條報導馬習二會的相關消息，11日晚間的新聞聯播特別提到兩岸青年的訪談，馬英九 基金會執行長蕭旭岑也受訪強調「九二共識是幫助兩岸走在一起的共同政治基礎」。

央視新聞聯播以「堅定守護中華民族共同家園：習近平 會見馬英九一行發表重要講話引發熱烈反響」為題，在11日晚間繼續報導馬習二會，期間採訪「大九學堂」台青、大陸青年，還有勞動黨主席吳榮元、台商，以及馬英九基金會執行長蕭旭岑。

蕭旭岑指出，「我覺得中華文化是兩岸共同的根，我們都是炎黃子孫，九二共識就是幫助兩岸能夠走在一起的共同政治基礎，我們也呼籲台灣不管是哪一個黨派，都能夠回到兩岸的共同政治基礎，讓兩岸重新恢復交流，這才是人民的福祉」。

報導還引述了北京大學台灣研究院院長李義虎的分析，他指出，「總書記重要講話是我們新時代黨解決台灣問題總體方略的又一次生動論述，我們有決心、也有實力，也有意志去排除干擾，最終去實現中國的國家統一，兩岸的家國團員」。

最後央視還播發「央視快評」：「從民族長遠利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」。