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福建保障「她權利」 妻可查配偶財產 新法6月上路

中國新聞組／北京11日電
不少夫妻即使婚後仍保留「私己錢」。（中新社）
不少夫妻即使婚後仍保留「私己錢」。（中新社）

婦女權益保護的地方立法又有新動作，「福建省婦女權益保障條例」經福建省人大常委會會議表決通過，將於今年6月1日起施行，該「條例」明確，婦女持身分證、戶口本和結婚證等證明夫妻關係的有效證件，可以依法向房地產行政管理、車輛管理等單位申請查詢配偶的財產狀況，有關單位應當受理，並且為其出具相應的書面材料。

綜合極目新聞、澎湃新聞報導，地方立法賦予婦女單方調證權，威力是巨大的，這也是「她權利」的起步，該「條例」比起之前法律抽象規定當事人的調查權，更加具體而明確，既擠壓了有關部門拒人於千裡之外的操作空間，也讓法律規定的當事人調證權落地有聲。

妻子可查詢配偶財產，也符合「民法典」、「婦女權益保障法」的立法精神。「民法典」規定，「夫妻之間應當互相忠實、互相尊重、互相關愛」。「婦女權益保障法」明確規定，「國家保障婦女享有與男子平等的財產權利」、「在夫妻共同財產、家庭共有財產關係中，不得侵害婦女依法享有的權益」。倘若一方財產「雲遮霧繞」，不僅違背忠實義務，更侵犯了另一方的共同財產權益。地方立法規定妻子對配偶財產的調查權，也讓婦女權益保護變得觸手可及。

然而，這部地方立法是「福建省婦女權益保障條例」，只單向度規定了女性的調查配偶財產權，而基於「憲法」、「民法典」的男女平等原則，男性也應被賦予同樣的調證權，讓夫妻共同財產處於彼此透明狀態，以更好地維護婚姻家庭關係，而這也是未來立法的方向。希望「她權利」只是一個開始，男方的調證權也盡快落地，從地方立法上升為全國立法。

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