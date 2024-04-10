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昆明爆「根浴」色情醫療 由美女護士操作

中國新聞組／北京11日電
「根浴」器材。（取材自澎湃新聞）
「根浴」器材。（取材自澎湃新聞）

雲南昆明多家私人醫院被爆料替男病人提供「根浴」的服務，還強調由女護士來親手操作，讓病人有「反應」，並強調可以「有病治病，沒病保養」。消息曝光後引起大量關注，昆明市官方已緊急成立聯合調查工作組，對多家醫院展開調查。

據澎湃新聞報導，昆明大街小巷近期出現一些小卡片，宣稱以人民幣98元（約13.5美元）的價格推出「根浴水療」服務。這些卡片稱，「根的SPA」通過專業的水療按摩保養，且「治療護士全程操作」，掃描卡牌上的二維碼，關聯的竟然是昆明兩家民營醫院：雲南仁愛醫院、官渡民生醫院。

一企業微信認證為雲南仁愛醫療的客服人員稱，此項目由美女護士操作，用水療儀給男性私處水療，可改善前列腺炎、腎虛等問題。「它是可以有病治病，無病可以養根護根，並不是說非得有病才可以體驗這個項目。」

雲南仁愛醫療內專門設置上述「醫療項目」的「治療」區域。一名女性「醫生」稱，該區域叫「泌尿水療外科」，是「男性診療專區」，共有5間治療室。該「醫生」稱，只有美女護士按摩才會有療效，且「不分年紀都可以做」。

該「醫療」不僅有儀器治療，還有手法治療。「手法你可以理解它是按摩，你也可以理解是中醫穴位手法，反正疼是絕對不可能疼的，你也不要問我有沒有副作用。」「醫生」稱，該項目的手法體驗價為98元，而機器根浴的體驗價為人民幣398元（約55美元）。媒體暗訪發現，該專區的「男性患者」較多。

官渡民生醫院內有一面「性文化牆」，醫院工作人員則表示，該「根浴」治療，是通過中醫的手法調理。該院「醫生」稱，保養性功能，「中醫的效果還是蠻不錯的，西醫的早洩陽痿治療要花幾萬塊，中醫的方法相對來說比較便宜」。

據一些男性患者反映，前述「醫療」的「治療流程」完全違背正常醫療問診程序：既不需要掛號，也不要登記「患者」的真實姓名，甚至連繳費都無需到醫院的收費窗口。疑似打著醫療的幌子提供色情服務。

紅星新聞報導，昆明市市場監督管理局表示，他們關注到相關輿情，已與相關執法部門組成聯合調查工作組，對報導中涉及的雲南仁愛醫院、官渡民生醫院、宜良五洲門診部開展調查核實。

治療室外的廣告宣傳。（取材自澎湃新聞）
治療室外的廣告宣傳。（取材自澎湃新聞）
雲南多家醫院傳出提供男病人「根浴」服務。（取材自澎湃新聞）
雲南多家醫院傳出提供男病人「根浴」服務。（取材自澎湃新聞）

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