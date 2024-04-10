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馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會 中國學者：能對兩岸緊張局勢起到緩和作用

記者黃雅慧／上海即時報導
中共總書記習近平（右）和中華民國前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）
中共總書記習近平（右）和中華民國前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

中華民國前總統馬英九10日下午與中國大陸國家主席習近平會面，為這次馬英九大陸行高潮。上海東亞所副所長包承柯接受本報採訪表示，馬英九帶領台灣青年赴陸，加上馬習會，能對兩岸緊張局勢起到緩和作用。

包承柯認為，馬英九訪陸有三方面意涵：一是馬英九率領台灣學生到訪過程，展現濃厚的「兩岸情」，不論是重溫古代史、近代史等中華文化歷史發展過程，還是到深圳參訪，接受大陸最新發展現況，是一段從古代到現代中國發展縮影；

二是民進黨領導人賴清德自今年1月當選總統後，兩岸關係緊張局勢仍在進一步加劇，沒有減緩。而馬英九帶領青年赴陸，有助於兩岸民眾進一步理解，加深兩岸之間的交流，有助於緩和兩岸的緊張的一個態勢。但因為馬英九並非領導人，僅作為民間意見領袖到訪，但包承柯認為馬英九依舊具備影響力，有助於緩和兩岸之間的緊張局勢；

三是馬英九在交流中強調九二共識、反對台獨的基本的立場，在兩岸共同反對台獨上形成共識。儘管兩岸有些細微政治分歧，但在反對台獨上是共通的。

從上述三方面來看，包承柯認為，加上馬英九與習近平的會面，且會面還有王滬寧、蔡奇陪同，顯示規格高，這也是馬英九獨特影響力之處。整體而言，對兩岸關係緊張局勢起到緩和作用。

至於賴清德520就任後的兩岸情勢，包承柯表示，大陸當然希望兩岸和平發展道路越走越寬廣，兩岸同屬一個中國、反對台獨，都是兩岸與國際社會共同認知。如果賴清德不顧民眾利益，採取對抗態勢，會把民眾拉到危險境地，希望賴清德有理智、有智慧，能夠避免兩岸之間走向衝突。

馬英九 賴清德 習近平

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