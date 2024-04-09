我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

世說新聞／親測特斯拉全球第一駕駛功能 限時立省超萬元

毛新宇回韶山祭祖 被攙扶不尋常？

中國新聞組／北京10日電
清明節期間，毛澤東孫子毛新宇帶著妻子和兒女回韶山祭祖。（取材自微博）
清明節期間，毛澤東孫子毛新宇帶著妻子和兒女回韶山祭祖。（取材自微博）

清明祭祖是中國傳統習俗。有湖南省湘潭市韶山網友表示，毛澤東孫子毛新宇清明節期間帶著妻兒一家四口回韶山家鄉祭祖。網上影片顯示，毛新宇的兒子毛東東身著軍裝，女兒則穿校服，在當地官員和民眾簇擁下現身。但有個畫面資訊量極大，視頻中只見毛新宇不時被兒子攙扶著，引發網友熱議是否健康出了問題？

觀察者網指出，清明連假期間，微博上流傳著一則由韶山網友所上傳的影片。影片顯示當天飄著雨，毛澤東故居前人山人海，佩戴少將軍銜的毛新宇攜妻兒返回韶山祭祖。

祭祖過程中，毛新宇先行一步，毛東東緊步跟上，手扶父親。其妻子劉濱和女兒毛甜懿牽手緊隨其後。毛澤東紀念雕像四周擺滿祭拜的花籃，毛新宇一家四口漫步查看。隨後，在相關人員和家人陪伴下，一家四口面色凝重齊向毛澤東紀念雕像敬獻花籃，花籃上還寫著，「深切懷念敬愛的爺爺」。

另據鳳凰網影片顯示，毛新宇在祭祖時說到，「吃水不忘挖井人」，中國人講慎終追遠，希望祖先在天之靈，保佑全家身體健康，工作順利事業有成，保佑國家繁榮昌盛。

毛東東則稱，自己也已成為人民軍隊的一員。「在這裡，我一定會成為習近平主席的好戰士，英勇奮鬥，堅強戰鬥，在學習訓練中取得更優秀的成績」。他還表示，當「黨和人民召喚我，我義不容辭，我願意到最艱苦的地方去，去保衛我們的國家保衛我們的人民，傳承家風繼續前行」。

但是，卻有細心的網友從曝光現場畫面發現了很多不尋常之處。

根據自媒體「令人心動的腥聞」的文章指出，網友從曝光的現場照片中點出三個不同的細節：第一是毛新宇的女兒穿著一身校服，可見，他的女兒還是一名在校學生，毛新宇顯然是趁著節日回家老家。第二是毛新宇的兒子毛東東穿著一身軍裝，可見他已經是一名軍人；第三就是，在整個祭祖活動中，毛東東一直攙扶著父親，父子情深之餘，也透露是否毛新宇體力不行，需要人攙扶？

毛新宇回韶山祭祖。（取材自微博）
毛新宇回韶山祭祖。（取材自微博）
毛新宇(右二)被兒子(右一)攙扶(圓圈處)著回韶山祭祖。(取材自微信)
毛新宇(右二)被兒子(右一)攙扶(圓圈處)著回韶山祭祖。(取材自微信)

習近平 微博

上一則

澳英美擬邀日合作 中駐英使館：勢加大核擴散風險，堅決反對

延伸閱讀

劉亞洲被重判無期徒刑 美媒：習近平與太子黨決裂

劉亞洲被重判無期徒刑 美媒：習近平與太子黨決裂
桃園新屋葉家8000人祭祖 首度大合唱

桃園新屋葉家8000人祭祖 首度大合唱
銅像（五）

銅像（五）
橙縣海岸學院收藏毛澤東像失蹤

橙縣海岸學院收藏毛澤東像失蹤

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
41歲男神胡歌顏值崩塌 雙頰凹陷冒白髮零濾鏡狀態曝光

41歲男神胡歌顏值崩塌 雙頰凹陷冒白髮零濾鏡狀態曝光
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡