中國嚴格規範直播亂象 須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」

市場監管總局執法稽查局長況旭9日表示，直播帶貨存在若干亂象，7月起將實施新的條例，要求直播帶貨必須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」。圖為2023年6月中國（福州）國際漁業博覽會上，主播在直播帶貨。（中新社）

「中華人 民共和國消費者權益保護法實施條例」將於7月1日實施，尤其是當前熱門的直播帶貨存在亂象，條例規範直播帶貨必須說清楚「誰在帶貨」、「帶誰的貨」，這也是行銷的前提和底線。

綜合媒體報導，國新辦今天召開國務院 政策力行吹風會，說明即將施行的「中華人民共和國消費者權益保護法實施條例」。

與會的市場監管總局執法稽查局局長況旭表示，直播帶貨創新又豐富消費供給，但由於「台前幕後」主體多，「人貨場」鏈條長，「線上線下」管理難，消費者舉證難，導致虛假行銷、商品不符、退貨困難等爭議不斷。

他說，近五年，中國直播電商 市場規模成長10.5倍，同時，投訴舉報的增幅高達47.1倍，明顯高於傳統電商，顯示發展和規範仍不平衡。

況旭指出，條例對網路消費擬定規範，同樣適用於直播帶貨，包括強化資訊揭露，規定經營者透過網路、電視、電話、郵購等方式提供商品服務者，應在首頁、視訊畫面、語音、商品目錄等處以顯著方式標明或說明其真實名稱和標記。

他說，至於由其他經營者實際提供商品服務的，也應向消費者提供經營者的名稱、經營地址、聯絡方式等資訊，「直播帶貨必須說清楚『誰在帶貨』、『帶誰的貨』，這也是營銷的前提和底線」。

至於在完善平台管理方面，條例規定，發生消費爭議，直播平台經營者應當根據消費者的要求，提供直播間運營者、直播營銷人員，以及相關經營活動紀錄等必要的訊息，因「三無產品」往往是經營者名稱、地址、聯絡方式都沒有。

在規範行銷行為方面，條例規定，直播間經營者、直播行銷人員發布的直播內容構成商業廣告的，應依法履行廣告發布者、廣告經營者或廣告代言人的義務，而條例把「網路直播行銷管理辦法」提升為法定義務，明確平台、直播間和主播「人人有責任」。