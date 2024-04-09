字節跳動蟬聯胡潤全球獨角獸榜第一寶座

抖音的母公司，是位於北京的字節跳動 。（路透）

胡潤研究院9日發布「2024全球獨角獸榜」，列出全球成立於2000年後，價值達10億美元以上的非上市公司。其中，字節跳動以人民幣1.56兆元（約2160億美元）的價值，蟬聯全球價值最高的獨角獸，這也是字節跳動連續第三年居於榜首位置。

據中國基金報指出，4月9日，胡潤研究院發表上述榜單，上榜的全球1,453家獨角獸企業，總價值達4.6兆美元，較去年同期走升7%。其中，名單上排名前三的獨角獸企業，分別是字節跳動、Space X、OpenAI ，價值分別為人民幣1.56兆元（下同）、1.28兆元、7,100億元。

榜單顯示，前十名獨角獸增長價值共計為1.4兆元，占全榜單增長價值的45%。其中，過去一年，字節跳動仍是全球價值最高的獨角獸，但OpenAI 價值上升最快，成長近5,700億元，以7,100億元成為全球第三大獨角獸。而價值增長第二快則為Space X，上漲近3,100億元，達1.28兆元。

胡潤百富董事長兼首席研究官胡潤分析，「金融科技、軟體服務和AI（人工智慧 ）是湧現獨角獸企業的三大主要賽道。」特別是AI在此次榜單中取代電子商務，躋身獨角獸企業來源的三大賽道之一，2024年可以說是AI之年。

值得注意的是，本次榜單是歷次榜單發布以來，首次有AI企業進入前十名。2024年進入榜單前十名的門檻為2,350億元，較2023年提高500億元，前十名價值佔全球獨角獸總價值的18%。

此外，全球獨角獸企業數量累計達到1453間，按年增加7%。榜單顯示，此次新增171家獨角獸企業，來自中國的數量達56家，僅次於美國的70家。

至於獨角獸上市方面，中國仍走在世界前列。在過去一年上市的29家獨角獸公司中，中國有18間，遠遠領先於美國的5間和世界其他地區的6間。

胡潤表示，過去一年，全球每兩天就有一家新獨角獸企業誕生，這使全球已知獨角獸總數達到近1500間的新紀錄。雖然經濟增長面臨壓力，但「中國平均每周都有一家以上的獨角獸企業誕生」。他強調，「獨角獸對新經濟至關重要」，全球獨角獸公司的總價值達到近5兆美元。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點