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中國消費習慣改變 更高端的奢侈品或國貨成新選擇

記者陳湘瑾／即時報導
旗下擁有Gucci、巴黎世家和聖羅蘭的開雲集團（Kering）於上個月發出預警，集團第一季銷售將下降10%，遠超過分析師預期的3％，背後原因為Gucci在亞太地區的銷售量暴跌。路透
旗下擁有Gucci、巴黎世家和聖羅蘭的開雲集團（Kering）於上個月發出預警，集團第一季銷售將下降10%，遠超過分析師預期的3％，背後原因為Gucci在亞太地區的銷售量暴跌。路透

據路透報導，隨著全球奢侈品公司將陸續公布2024年第一季財報，多家公司的業績預期急遽衰退，分析歸因於中國消費者今年對奢侈品的需求大幅下降，需求轉向更高端的奢侈品品牌，或是中國本地的服飾品牌。

旗下擁有Gucci、巴黎世家和聖羅蘭的開雲集團（Kering）於上個月發出預警，集團第一季銷售將下降10%，遠超過分析師預期的3％，背後原因為Gucci在亞太地區的銷售量暴跌。報導指出，其他奢侈品牌可能也會在中國陷入相同的困境。

報導引述滙豐分析師的觀察，「在香港、澳門新加坡的中國遊客似乎不再大方出手購物。」

金融時報日前曾發表評論稱，面對生活成本上升，中國消費者的品味正在改變，購物者的偏好從平價精品，轉向更高端的歐洲奢侈品品牌，以及不斷發展的本地品牌。

根據上海第一財經報導，西班牙時尚品牌ZARA近兩個月已先後關閉惠州、東莞、上海寶山三家門市，網上甚至傳出ZARA將撤出中國。相關負責人告訴第一財經記者，「撤出中國的消息不實，我們正在不斷優化和升級門店，為中國消費者帶來更加整合地數字化體驗。」

金融時報評論稱，高端奢侈品品牌的二手市場在中國近年蓬勃發展，市值超過80億美元，這意味商品的轉售價對消費者來說越來越重要，他們將更偏向愛馬仕、路易威登和香奈兒等能夠保值的產品。

此外，評論還指出，不斷升高的地緣政治衝突，造就一群愛國主義的中國消費者，在電子產品和電動車領域都可看到此現象。本地時尚品牌方面，有東方愛馬仕之稱的「上下」、高端時尚品拍「之禾」和羽絨衣品牌「波司登」，都越來越受到消費者支持，其中波司登在今年截至3月的銷售利潤提高17%。

新加坡 澳門 電動車

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