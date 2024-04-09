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2個月關9家店 傳Zara將撤出中國市場 母公司這樣說

記者謝守真／即時報導
針對網傳Zara將撤出中國市場，母公司Inditex澄清消息不實。（路透）
針對網傳Zara將撤出中國市場，母公司Inditex澄清消息不實。（路透）

中國網上近日盛傳西班牙服飾品牌Zara兩個月關了9家門市，「Zara要撤出中國市場」等關鍵詞更衝上微博熱搜。對此，Zara母公司Inditex澄清，前述均為不實傳聞，兩個多月關9家店的數字也不準確，目前正在優化和升級門市。專家則認為，這是進入市場多年的外資時尚品牌在不斷修正先前跑馬圈地所帶來的影響。

第一財經指出，由於網上討論居高不下，甚至出現有消費者貼出「且買且珍惜，以後這座城市再也沒有Zara」等掃貨消息。Inditex相關負責人9日回應稱，「網傳Zara撤出中國消息不實，兩個多月關9家店的數字也不準確。」Zara在過去兩個多月共關閉惠州、東莞、上海寶山這3家店。

該負責人進一步表示，「我們正在不斷優化和升級門市，透過開設更大規模的門市，同時配備高效的數位化創新技術，為中國消費者帶來更整合、數位體驗。」

去年8月，在瀋陽大悅城開設Zara最新形象旗艦店，並在上海推出快閃店、在中國市場推出本土聯名系列。「今年，我司將對上海南京東路Zara旗艦店進行重裝升級。同時，也將繼續在部分城市開設新的旗艦店。」

Inditex強調，「中國市場是Zara以及Inditex集團重要的策略市場」。自2004年開始Zara在中國展開業務，該公司透過在近50個城市開設的門市以及官網、App、小程序、抖音和天貓等平台，為中國消費者提供更多樣化的購買管道接點。

報導還指出，該集團不論是在中國，或是全球其他市場，Inditex都在調整開店策略。有一部分舊門市會關閉，取而代之是新旗艦店。Inditex也稱，在中國的投資，不僅表現在新開門店和重裝原有門店，同時也體現在例如開設快閃店，與本土品牌的聯名，採用「秀場」形式直播，及線上平台不斷優化。

另，據杭州日報引述奢侈品專家周婷表示，「線下通路驅動型品牌都會面臨關店這一過程，特別是前幾年在中國瘋狂擴張的快時尚品牌。」

知名品牌專家龐瑞則分析稱，近年，Inditex調整對Zara的定位，旨在向更高端的市場發起衝擊。「由此對其線下門市策略也進行改變，這次關閉的多家店鋪，應是綜合當地銷售情況、對品牌的整體形象、未來潛力等多方面因素做出的具體閉店決策」。

Inditex最新財報顯示，截至1月31日，Zara在全球開設1,811家門市。中國是該品牌在西班牙（261家）大本營外，門市數量最多的國家，中國門市數量為96家。不過，有Zara工作人員指，最新數據「現在正常營業的店舖有87家。」

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