盼馬習二會實現 蘇起推測習近平有意釋出這個訊號

國安會前秘書長蘇起（右）今傍晚接受「POP大國民」廣播專訪。（擷取自POP Radio）

中華民國前總統馬英九 在中國訪問，外界關注是否有「馬習二會」。台灣國安會前秘書長蘇起今天表示，他個人很希望能有馬習二會，除了對安定兩岸緊張氣氛情勢會很有幫助，台海關係若能緩和，對拜登 政府也會鬆一大口氣。

外傳馬英九原預定8日將與中國國家主席習近平 會面，可能改至10日登場，但至今相關行程仍保密到家。

蘇起今傍晚接受「POP大國民」廣播專訪時指出，此事他完全是局外人，並未參與。但他認為，馬習會講什麼，應該不太會有意外。

蘇起表示，馬英九與習近平見面，本身就是一個訊號，尤其兩岸關係現在非常緊張，美國更緊張，他們能見面是好事。不過，政治講求實力，馬習當年見面時都是有實權的領導人，現在馬已是平民老百姓，在立場上顯然習近平的份量會重一點，他也會特別注意習近平講什麼，至於馬英九會講什麼，大致可預期。

蘇起認為，推測習近平的動機有兩層次，除了兩岸實際上還有美中關係，一箭雙鵰。習想釋出「對台獨絕不鬆手，但對非台獨的不用擔心，基本上還是和平的」訊息，這樣訊號的切割，平常場合不太容易講出來，但藉由與馬英九見面，這個訊號會很清楚。

對美中關係而言，蘇起認為，美國現在是手忙腳亂，包括烏克蘭、加薩走廊、北韓等局勢，這時候台海若能緩和，拜登政府會鬆一大口氣。

至於是否會擔心，外界批評馬英九被當作統戰工具？蘇起說，政治本來就是相互利用，習當然會利用馬傳達「只要不搞台獨就不用怕」訊息；馬也利用習，說明台灣有另一條路線，是能為台灣帶來和平的。而馬英九的這個路線他一向支持，所以還是希望馬習二會能實現。

蘇起表示，馬政府時期，兩岸官方管道有20多個，很不幸蔡政府上任8年，兩岸管道全斷。假如還有管道，金廈水域爭端很好解決，怎麼會弄到現在的僵局？現在沒事就會變小事，小事變大事，他現在最擔心兩岸間沒有任何權威性的管道，而美中有管道，但基本上吵架成分多於冷靜協商。