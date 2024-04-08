我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全國墮胎禁令？ 川普：是否要做對的事 各州自行決定

防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學

盼馬習二會實現 蘇起推測習近平有意釋出這個訊號

記者鄭媁／台北即時報導
國安會前秘書長蘇起（右）今傍晚接受「POP大國民」廣播專訪。（擷取自POP Radio）
國安會前秘書長蘇起（右）今傍晚接受「POP大國民」廣播專訪。（擷取自POP Radio）

中華民國前總統馬英九在中國訪問，外界關注是否有「馬習二會」。台灣國安會前秘書長蘇起今天表示，他個人很希望能有馬習二會，除了對安定兩岸緊張氣氛情勢會很有幫助，台海關係若能緩和，對拜登政府也會鬆一大口氣。

外傳馬英九原預定8日將與中國國家主席習近平會面，可能改至10日登場，但至今相關行程仍保密到家。

蘇起今傍晚接受「POP大國民」廣播專訪時指出，此事他完全是局外人，並未參與。但他認為，馬習會講什麼，應該不太會有意外。

蘇起表示，馬英九與習近平見面，本身就是一個訊號，尤其兩岸關係現在非常緊張，美國更緊張，他們能見面是好事。不過，政治講求實力，馬習當年見面時都是有實權的領導人，現在馬已是平民老百姓，在立場上顯然習近平的份量會重一點，他也會特別注意習近平講什麼，至於馬英九會講什麼，大致可預期。

蘇起認為，推測習近平的動機有兩層次，除了兩岸實際上還有美中關係，一箭雙鵰。習想釋出「對台獨絕不鬆手，但對非台獨的不用擔心，基本上還是和平的」訊息，這樣訊號的切割，平常場合不太容易講出來，但藉由與馬英九見面，這個訊號會很清楚。

對美中關係而言，蘇起認為，美國現在是手忙腳亂，包括烏克蘭、加薩走廊、北韓等局勢，這時候台海若能緩和，拜登政府會鬆一大口氣。

至於是否會擔心，外界批評馬英九被當作統戰工具？蘇起說，政治本來就是相互利用，習當然會利用馬傳達「只要不搞台獨就不用怕」訊息；馬也利用習，說明台灣有另一條路線，是能為台灣帶來和平的。而馬英九的這個路線他一向支持，所以還是希望馬習二會能實現。

蘇起表示，馬政府時期，兩岸官方管道有20多個，很不幸蔡政府上任8年，兩岸管道全斷。假如還有管道，金廈水域爭端很好解決，怎麼會弄到現在的僵局？現在沒事就會變小事，小事變大事，他現在最擔心兩岸間沒有任何權威性的管道，而美中有管道，但基本上吵架成分多於冷靜協商。

馬英九 習近平 拜登

上一則

馬英九會北京市委書記：兩岸經貿、生活，政治切割不開

下一則

葉倫示警 不會接受中國補貼產品重創美國產業

延伸閱讀

馬英九會北京市委書記：兩岸經貿、生活，政治切割不開

馬英九會北京市委書記：兩岸經貿、生活，政治切割不開
拜登應對以哈戰爭「吃力」民主黨憂心傷及選情

拜登應對以哈戰爭「吃力」民主黨憂心傷及選情
「截止期限來不及」拜登列名俄州選票 恐出現問題

「截止期限來不及」拜登列名俄州選票 恐出現問題
馬英九抵北京 傳馬習二會4月10日登場

馬英九抵北京 傳馬習二會4月10日登場

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」