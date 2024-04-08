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邯鄲13歲初中生遭同學虐殺 最高檢：將向3未成年嫌犯追究刑責

記者賴錦宏／即時報導
河北13歲少年王子耀長期遭三名同學霸凌，最後甚至將其殘忍殺害埋屍。（取材自微博）
河北13歲少年王子耀長期遭三名同學霸凌，最後甚至將其殘忍殺害埋屍。（取材自微博）

河北邯鄲肥鄉區舊店村13歲少年王子耀，早前傳出遭三名同學殘殺後埋屍，震驚中國社會。河北省人民檢察院今(8)日通報指，經最高人民檢察院審查，核准向三名未成年疑犯追究刑事責任。

據澎湃新聞報導，官方通報指出，三名疑犯張某某、李某及馬某某作案時已滿12周歲不滿14周歲，故意殺人致被害人王某某（王子耀）死亡，情節惡劣，應當追究刑事責任。根據中國刑法第17條第三款的規定，河北省檢察機關逐級層報最高人民檢察院對張某某、李某及馬某某核准追訴。

近日，經中國最高人民檢察院審查，依法決定對犯罪嫌疑人張某某、李某及馬某某核准追訴。檢察機關將在嚴格依法辦案的同時，切實履行法律監督職責，進一步加大未成年人犯罪預防和治理力度。

據報導，王子耀遭三名同學張某某、李某及馬某某長期欺凌，今年3月10日王子耀被上述三人，搶奪去手機內所有財物，再將王子耀關入大菜棚，用鐵鏟等工具殘殺後就地埋屍。

王童失蹤後，案中主犯還一度試圖誤導警方，是有一名「不認識的小個子男孩」涉案，自己毫不知情。即使警方事後根據監視器畫面，確認其中一少年涉案，主犯仍堅稱無辜，直至另兩少年認罪帶警方挖掘出死者屍體，主犯罪行才完全被揭露。

案件曝光後，由於嫌犯手段極其凶殘，引發中國社會極大反應，並探討法律對未成年犯是否過度保護。警方最終在3月21日，對張某某、李某及馬某某等三名未成年疑犯，提請檢察機關核准追訴刑事責任。

馬某某

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