我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

台灣大地震 引發中國網友關注兩岸建築品質差異

記者陳湘瑾／即時報導
台灣4月3日發生近25年來規模最大的地震，但建築物受損情況相對輕微，引發不少中國網友熱議。（本報系資料照）
台灣4月3日發生近25年來規模最大的地震，但建築物受損情況相對輕微，引發不少中國網友熱議。（本報系資料照）

自由亞洲電台報導，台灣花蓮近海地區3日上午7時許發生7.2強震，儘管是「911」後近25年來規模最大的地震，但建築受損情況卻相對輕微，引發中國網友對台灣建築抗震標準的肯定，以及對中國建築品質的討論和關心。有網友說道：「大陸建築物能做到嗎？」

社群平台Ｘ上有中國網友轉發一則貼文，比較杭州與台灣兩地醫護人員面對此次地震的反應。文中影片顯示，杭州醫護人員於地震時紛紛跑出醫院，將病人留在院中，反觀台灣醫院護理師堅守在育嬰室看護新生兒。對此，發文者評論，「杭州醫生知道大樓沒有減震設計，施工還被吃了回扣，台灣醫生護理師知道在建築質量過關的前提下，地震時立即跑更危險。」

微博上有100萬追蹤者的自媒體人「劉耘博士」3日則發文表示，「7.3級大地震目前只有7人遇難，還沒有發現豆腐渣工程，可見台灣的建築防震標準及質量較高。」

另有多位網友將此次花蓮地震災情與2008年汶川大地震做比較，「感覺台灣的建築質量是比較過硬的，很多都只是傾倒，而不是汶川地震那種粉碎性骨折倒塌」、「如果像汶川地震那樣的樓，水泥被地震粉碎，居民被砸死，很難有逃生機會。」

據自由亞洲電台報導，曾在中國參與20多項建築設計項目的建築師艾希格（Christian Eichinger）認為，中國房地產市場更多是受到投資動機推動，「中國多年來城市建設迅速發展，確實引發了建築品質的擔憂，長期以來，中國建築市場就不是以追求品質為核心。」

一名在紐約研究結構抗震的華裔建築系教授告訴自由亞洲電台記者，自己曾在北京參與一棟綜合功能性大廈設計，「那是一個很複雜的結構，在美國設計至少要3年，但我們當時5個月就出了8套圖紙。」

他提到，這種速度對人員的消耗肯定會有跟不上技術要求的地方，也有出現紕漏的可能。「設計如果出錯不代表明天樓會塌，但很可能幾十年後就會出問題。」

自由亞洲電台報導，除設計方面，中國更突出的問題是施工過程中的偷工減料。一位曾在中國從事房地產開發多年的企業負責人表示，「如果不對質檢站進行利益輸送，無論做得多麼標準到位，質檢單位是不會在工程上簽字的。」

他悲觀地說，中國房屋建設的品質難以保障，「如果真的要按標準嚴格去查，這些年中國的建築沒有不存在問題的。」

地震 房地產 投資

上一則

恆大汽車終止戰略投資 連年虧損又失救命錢

延伸閱讀

希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人
柯震東朝聖IU演唱會掀騷動 曝戀愛腦：單純喜歡還不夠

柯震東朝聖IU演唱會掀騷動 曝戀愛腦：單純喜歡還不夠
北加台大校友會為台灣地震募款

北加台大校友會為台灣地震募款
新州地震／紐市地震警報遲40分鐘 市府挨轟慢半拍

新州地震／紐市地震警報遲40分鐘 市府挨轟慢半拍

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」
財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？

財長葉倫一身「大媽」裝扮訪中國 刺痛了誰？
涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴