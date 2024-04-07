台灣大地震 引發中國網友關注兩岸建築品質差異

台灣4月3日發生近25年來規模最大的地震，但建築物受損情況相對輕微，引發不少中國網友熱議。（本報系資料照）

自由亞洲電台報導，台灣花蓮近海地區3日上午7時許發生7.2強震，儘管是「911」後近25年來規模最大的地震 ，但建築受損情況卻相對輕微，引發中國網友對台灣建築抗震標準的肯定，以及對中國建築品質的討論和關心。有網友說道：「大陸建築物能做到嗎？」

社群平台Ｘ上有中國網友轉發一則貼文，比較杭州與台灣兩地醫護人員面對此次地震的反應。文中影片顯示，杭州醫護人員於地震時紛紛跑出醫院，將病人留在院中，反觀台灣醫院護理師堅守在育嬰室看護新生兒。對此，發文者評論，「杭州醫生知道大樓沒有減震設計，施工還被吃了回扣，台灣醫生護理師知道在建築質量過關的前提下，地震時立即跑更危險。」

微博上有100萬追蹤者的自媒體人「劉耘博士」3日則發文表示，「7.3級大地震目前只有7人遇難，還沒有發現豆腐渣工程，可見台灣的建築防震標準及質量較高。」

另有多位網友將此次花蓮地震災情與2008年汶川大地震做比較，「感覺台灣的建築質量是比較過硬的，很多都只是傾倒，而不是汶川地震那種粉碎性骨折倒塌」、「如果像汶川地震那樣的樓，水泥被地震粉碎，居民被砸死，很難有逃生機會。」

據自由亞洲電台報導，曾在中國參與20多項建築設計項目的建築師艾希格（Christian Eichinger）認為，中國房地產 市場更多是受到投資 動機推動，「中國多年來城市建設迅速發展，確實引發了建築品質的擔憂，長期以來，中國建築市場就不是以追求品質為核心。」

一名在紐約研究結構抗震的華裔建築系教授告訴自由亞洲電台記者，自己曾在北京參與一棟綜合功能性大廈設計，「那是一個很複雜的結構，在美國設計至少要3年，但我們當時5個月就出了8套圖紙。」

他提到，這種速度對人員的消耗肯定會有跟不上技術要求的地方，也有出現紕漏的可能。「設計如果出錯不代表明天樓會塌，但很可能幾十年後就會出問題。」

自由亞洲電台報導，除設計方面，中國更突出的問題是施工過程中的偷工減料。一位曾在中國從事房地產開發多年的企業負責人表示，「如果不對質檢站進行利益輸送，無論做得多麼標準到位，質檢單位是不會在工程上簽字的。」

他悲觀地說，中國房屋建設的品質難以保障，「如果真的要按標準嚴格去查，這些年中國的建築沒有不存在問題的。」