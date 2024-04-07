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劉亞洲被重判無期徒刑 美媒：習近平與太子黨決裂

中央社台北7日電
前解放軍上將劉亞洲據傳已遭判處無期徒刑。（取材自澎湃新聞）
前解放軍上將劉亞洲據傳已遭判處無期徒刑。（取材自澎湃新聞）

日前有消息指出，前中共解放軍國防大學政委、空軍上將劉亞洲已因貪腐被判處無期徒刑。美國之音報導，劉亞洲被重判，是自薄熙來倒台後中共對太子黨下手最重的一次，意味著習近平與「太子黨」徹底決裂。

報導並指出，如今稍微有些知識的中國「紅二代」都比較親美，基本都與習近平的理念不合，且私下罵習近平的人很多，對他不滿是主流情緒，成為他的心頭大忌。

美國之音3月23日曾報導，旅美中國政治學者、民運領導人王軍濤當時表示，劉亞洲2023年底已被判無期徒刑，隨即引起外界關注。

劉亞洲本身是「紅二代」，其父劉建德生前曾擔任共軍蘭州軍區後勤部副政委，官拜副軍級。在劉亞洲與前中國國家主席李先念的女兒李小林結婚之後，躋身最上層的「紅二代」，被視為「太子黨」。

美國之音6日報導，劉亞洲案標誌著中共領導人習近平與曾經幫助他鞏固地位的紅二代、太子黨徹底決裂。雖然習近平本身也是「紅二代」，但分析人士認為，習近平對紅二代反而抱有仇恨情緒。

根據報導，習近平9歲時，父親習仲勳在文革期間被打為反黨分子，並坐牢8年，使習近平年少時期落魄北京，無家可歸，飽受其他紅二代排擠。也無法像劉亞洲等紅二代參軍，只能被迫到陝北窮鄉僻壤當下鄉知青。

雖然習仲勳後來重新出山，但政治生涯不順遂，只是副國級官員，高官後代未必看得起習的出身。種種遭遇使習近平有理由對紅二代懷抱不滿情緒。

旅美作家畢汝諧認為，「他是要把這些『紅二代』都打下去，因為只有老百姓的孩子才服服貼貼的，對他畏首畏尾」，「我覺得現在很中共中央政治局常委的情況就是當年大院的一個翻版，以一個大院子弟為核心，周圍都是一些馬屁精」。

「太子黨」一度非常強勢，副國級官員每家至少都會有一個正部級子女，但如今中國政壇，太子黨幾乎絕跡於省部級以上的高位。

現在習近平團隊中碩果僅存的太子黨，只剩中共中央軍委副主席張又俠，因張習兩家是世交，與其說習用了太子黨，不如說他是用「自家人」。

但也有傳聞指出，習近平和張又俠關係趨於緊張，他的繼任者、前國防部長李尚福和軍方多名高級官員，先後因涉貪腐而落馬。

報導指出，多個消息來源指出，現在稍微有些知識的中國「紅二代」都比較親美，基本上都和習近平的三觀不合。儘管習近平在文革中受了一些苦難，而且被認為也很恨毛澤東，但他還是公開推崇毛澤東，學到的也都是毛澤東的那一套。

報導提到，目前中國「紅二代」私下罵習近平的人很多，對他不滿是主流情緒，成為他的心頭大忌。

習近平 中共 國防部

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